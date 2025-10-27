В Плевен ще бъде представена последната стихосбирка на актьора, поета и драматург Илко Иларионов

В Плевен ще бъде представена последната стихосбирка „Късни слънца“ на актьора, поет, драматург и белетрист Илко Иларионов. Това съобщи за БТА Асен Антонов, композитор, близък приятел на Иларионов и един от организаторите на представянето.

Премиерата на стихосбирката ще се състои в Арт центъра в Градската градина в Деня на народните будители - 1 ноември, и ще премине под формата на разговор-спомени под наслов „Да поговорим за Илко Иларионов“.

Изборът представянето на стихосбирката да е в Деня на народните будители не е случаен, каза Антонов. Илко Иларионов остави след себе си творчество, с което заема място сред най-достойните плевенски будители, подчерта той.

Илко Иларионов е роден на 30 септември 1954 г. в Плевен. Изиграл е над 30 главни роли на сцената на Плевенския драматичен театър, където е актьор от 1978 до 1991. Драматург е в Куклен театър - Плевен (1995-1997) и директор на Драматично-куклен театър „Иван Радоев" - Плевен (2002 - 2016). Автор е на над 30 пиеси, също така на стихове, разкази, роман. Член е на Съюза на българските писатели.

Иларионов напусна този свят на 4 август 2024 г., преди да навърши 70 години, подготвяйки своята юбилейна поетична книга „Късни слънца“. Последната му стихосбирка излезе от печат от издателство „Български писател” почти година след като той си отиде. Книгата е с илюстрации на художника Петър Мичев - Педро, голям приятел на Илко Иларионов, който също почина, припомни Антонов.