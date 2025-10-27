КТ „Подкрепа“ настоява за увеличение на заплатите на държавните служители и връщане на клас прослужено време

Влизаме в еврозоната със заплата на държавен служител в рамките на 1400 – 1500 лв. бруто или това е 600 – 700 евро. Няма как да бъдем съгласни и доволни от това, каза пред журналисти във Враца председателят на Синдиката на административните служители (САС) в Конфедерацията на труда (КТ)„Подкрепа“ Кремена Атанасова. Синдикатът организира в града тридневен форум с представители на работещите в Националния осигурителен институт (НОИ) и на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ), на който ще бъде обсъдено искане за увеличение на заплащането на работещите в държавната администрация и връщането на отнетия преди години клас прослужено време. В срещата се включиха и изпълнителният директор на ИА ГИТ Екатерина Асенова и управителят на НОИ Весела Караиванова-Начева.

„Ще обсъдим важните за нас теми за бюджета. Разчитаме, че в него ще бъдат заложени параметри, които ще позволят достойно увеличение на заплатите на тези важни структури за целия обществен живот каквито са НОИ и ИА ГИТ. Те са стълбовете на държавността и в тях работят изключително подготвени хора“, коментира Атанасова и уточни, че ще бъде обсъдена и кампанията на КТ „Подкрепа“ „Нашият глас за отнетия клас“. „Знаете, че 32 000 държавни служители са подкрепили подписката за възстановяване на това допълнително възнаграждение, за да може опитът и професионализмът да се отчитат и да бъдат обезвъзмездени финансово, така както е за всички останали работещи в нашата държава“, заяви тя.

Председателят на САС посочи, че голяма част от държавната администрация, като работещите в Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта, НОИ, Инспекция по труда и др., са получили "мизерно увеличение" през настоящата година в рамките на пет процента. Исканията за достойно увеличение вече са заявени пред управляващите и надеждата е да са отразени вече в държавния бюджет, а ако това не е направено, да има политическа воля да бъде добавено между първо и второ четене, добави Кремена Атанасова. „Ако това не бъде направено, ще бъдат предприети всички позволени от закона мерки, за да се чуе гласът на работниците, върху чиито плещи се крепи държавността“, каза също тя.

По думите ѝ подобна среща предстои с представители на Агенция за социално подпомагане и Агенцията по заетостта, а миналия месец в Габрово се е състояла обща среща на всички структури от държавната администрация.