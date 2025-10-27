Две нови национални кампании ще са част от акцентите в работата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ през 2026 г.

Две нови национални кампании ще проведе през 2026 г. Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“, каза за БТА изпълнителният директор Екатерина Асенова. Едната е свързана с платформените работници, тъй като в края на следващата година европейската директива за тях трябва да се транспонира и в България. Очаква се кампанията да бъде обявена през февруари или март, за да се види как стоят правоотношенията и в България спрямо този вид работа, обясни Асенова. Тя даде пример с хората, изпълняващи доставки на храна за вкъщи „Много често и в държавите членки на Европейския съюз, като сме отправяли запитване, срещат затруднения в установяването на това какъв вид е правоотношението - дали е трудово, дали е граждански договор“, каза изпълнителният директор. Трудността идва от това, че за да се установи един работник и да се обяви трудовото му правоотношение, той трябва да бъде открит на работното му място. „А вие добре знаете как се придвижват платформените работници. Това ще е големият проблем, който стои пред нас“, обясни Екатерина Асенова.

По думите ѝ другата кампания ще е свързана с полагането на труд от непълнолетни. Независимо от това, че при всяка проверка ние гледаме и за разрешения за работа на непълнолетни лица, и за законосъобразното им наемане, това ще бъде отделна кампания, защото установихме, особено през летния сезон, че не са малко работодателите, които наемат непълнолетни лица без разрешение от Инспекция по труда, добави Асенова.

Тя каза, че освен тези две кампании, през следващата година акцент в работата на инспекторите по труда ще продължат да са секторите „строителство“ и „селско стопанство“.

Изпълнителният директор на ИА ГИТ бе във Враца за да участва във форум, организиран от Синдиката на административните служители в КТ „Подкрепа“, на който бе обсъдено искането за увеличение на заплатите и връщането на клас прослужено време. „Искрено подкрепям идеята за увеличение на заплатите на работещите в Инспекцията по труда, защото, за да бъдеш инспектор по труда трябва да си изключително компетентен и да притежаваш материалната компетентност на над 500 нормативни акта. Трябват ни изключително много хора с инженерно образование, а заплатите са ниски“, обясни Асенова.

„Аз в качеството си на изпълнителен директор бих желала достойно заплащане на тези хора, които не могат да се сложат под общ знаменател държавен служител. Няма аналог на нашата институция в България, ние сме на терен 24/7. В момента в който два или три часа през нощта стане злополука, ние сме на терен, понякога преди Бърза помощ и полицията“, посочи още Екатерина Асенова.

Тя напомни, че Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ е една от малкото български институции с повече от век история и на 3 ноември ще навърши 118 години от своето създаване.