Флорида спря победната серия на Вегас в НХЛ

Боян Денчев
снимка: АР, Rebecca Blackwell
Вашингтон,  
26.10.2025 10:32
 (БТА) 
Срещи от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада:

Питсбърг – Кълъмбъс – 4:5 след дузпи
Филаделфия – Ню Йорк Айлендърс – 4:3 след дузпи
Бостън – Колорадо – 3:2
Тампа Бей – Анахайм – 4:3
Торното – Бъфало – 4:3 след продължение
Флорида – Вегас – 3:0
Минесота – Юта – 2:6
Детройт – Сейнт Луис – 6:4
Ванкувър – Монреал – 3:4
Вашингтон – Отава – 1:7
Далас – Каролина – 3:2
Нешвил – ЛА Кингс – 5:4 след дузпи
Сиатъл – Едмънтън – 3:2

Класиране:
Източна конференция:
Атлантическа дивизия: Монреал 14 точки, Детройт 12, Флорида 10
Столична дивизия: Ню Джърси 14, Питсбърг 13, Каролина 12

Западна конференция:
Централна дивизия: Юта 14, Колорадо 13, Уинипег 12, 
Тихооkеанска дивизия: Вегас 12, Сиатъл 12, Анахайм 9.

/БД/

Към 12:02 на 26.10.2025 Новините от днес

