Флорида спря победната серия на Вегас в НХЛ
Срещи от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада: Питсбърг – Кълъмбъс – 4:5 след дузпи Филаделфия – Ню Йорк Айлендърс – 4:3 след дузпи Бостън – Колорадо – 3:2 Тампа Бей – Анахайм – 4:3 Торното – Бъфало – 4:3 след продължение Флорида – Вегас – 3:0 Минесота – Юта – 2:6 Детройт – Сейнт Луис – 6:4 Ванкувър – Монреал – 3:4 Вашингтон – Отава – 1:7 Далас – Каролина – 3:2 Нешвил – ЛА Кингс – 5:4 след дузпи Сиатъл – Едмънтън – 3:2 Класиране: Източна конференция: Атлантическа дивизия: Монреал 14 точки, Детройт 12, Флорида 10 Столична дивизия: Ню Джърси 14, Питсбърг 13, Каролина 12 Западна конференция: Централна дивизия: Юта 14, Колорадо 13, Уинипег 12, Тихооkеанска дивизия: Вегас 12, Сиатъл 12, Анахайм 9.
/БД/
