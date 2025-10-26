Джейми Варди: "На седмото небе съм от първия си гол в Италия"

Нападателят Джейми Варди заяви, че е „на седмото небе“ след първия си гол в Серия А, макар и да съжалява, че Кремонезе завърши 1:1 срещу Аталанта.

„На седмото небе съм от първия си гол, но поведохме толкова късно, че съм леко разочарован, че не взехме трите точки. Все пак това е стъпка в правилната посока. Чувствам се страхотно. Грижа се за себе си, уверявам се, че правя всичко необходимо за възстановяване и съм възможно най-близо до 100% за всеки мач. Ако мениджърът иска да играя, аз съм напълно готов, а решението е негово. Готов съм по всяко време“, заяви Джейми Варди.

38-годишният футболист е шампион на Висшата лига от 2016 г., направи съпоставка между първенствата на Италия и Англия.

„В Серия А играта е по-тактическа и се основава на владеенето на топката. Във Висшата лига всичко е с висока интензивност, бързо темпо, обикновено атака след атака. Тук имаш повече време с топката, трябва да си сигурен, че си на правилната позиция. Играем 11 срещу 11, всеки може да победи всеки, така че докато сме напълно концентрирани, знаем, че можем да печелим точки, независимо срещу кого играем“, каза още Варди.

„Знам само основните неща – добро утро, благодаря, числата, но от следващата седмица започвам уроци, така че се надявам това да ми помогне да напредна с езика. Трябва да го науча, защото и децата ми го учат, а не мога да позволя те да го направят преди мен, иначе ще ми се подиграват!“, завърши Варди.