Арне Слот: "Това не беше най-добрият ни мач"

Мениджърът на Ливърпул - Арне Слот бе разочарован от поражението с 2:3 от Брентфорд в срещата от 9-ия кръг на Висшата лига.

„Това не беше най-добрият ни мач, може би без да се броят 25-30-те минути през първото полувреме. Но тогава вече губехме с 0:1. През този период все още си мислех, че можем да постигнем желания резултат, но ако погледнете останалата част от мача, резултата, как играхме, как Брентфорд игра и се бори за резултата, се съмнявам, че имахме шанс да вземем точки в този мач. Без да се броят последните 5-6 минути“, каза Слот.

Поражението бе четвърта загуба за Ливърпул във Висшата лига. „Не мисля, че може да се сравняват всички тези загуби. Най-тревожното е, че са четири поред. Резултатите винаги са най-важното. И едва тогава се оценява представянето, което според мен беше най-лошото в тези четири мач”, каза още Слот.