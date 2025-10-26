Подробно търсене

Момиче на 18 години е загинало при катастрофа на пътя между село Орешак и Троян

Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова
Снимка: Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова (архив)
Троян,  
26.10.2025 10:02
 (БТА)

Осемнадесетгодишно момиче е загинало при катастрофа на пътя с. Орешак - Троян, в района на квартал „Ливадето“, съобщи за БТА говорителят на областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.

Инцидентът е станал тази нощ около 1:00 часа на пътя от Орешак в посока Троян. Лек автомобил на прав участък е излязъл от пътното платно и се е ударил в железобетонен стълб, след което се е преобърнал. На място е починала 18-годишната водачка на превозното средство.

Пострадали са трима пътници – 22-годишен, който е откаран в троянската болница, 17-годишен, транспортиран за лечебно заведение в Плевен и още един 22-годишен мъж, който е освободен за домашно лечение.

По случая е образувано досъдебно производство. Под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч, се изясняват причините за инцидента.

/РИ/

