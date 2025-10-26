Дебютното попадение на Варди за Кремонезе стигна само за точка срещу Аталанта

Дебютното попадение на Джейми Варди за Кремонезе не бе достатъчно за победа над гостуващия Аталанта, като двата тима завършиха 1:1 в срещата от 8-ия кръг на италианското футболно първенство.

Английският нападател успя да открие резултата в 78-ата минута, след като бе изведен сам срещу Кернезеки и го преодоля с лекота преди да прати топката в мрежата. Аталанта успя да изравни в 84-ата минута, когато се разписа Марко Брешанини. Така играчите на гостите останаха непобедени от началото на сезона, като по този показател са единствени в елита.





Първенство на Италия по футбол, срещи от осмия кръг в Серия А:

Парма – Комо - 0:0 Удинезе – Лече - 3:2 Наполи – Интер - 3:1 Кремонезе – Аталанта – 1:1 днес: Торино – Дженоа Сасуоло – Рома Верона – Каляри Фиорентина – Болоня Лацио - Ювентус от петък: Милан – Пиза – 2:2 Начело в класирането е Наполи с 18 точки, пред Милан със 17. Рома и Интер Милано имат по 15. Следват Болоня и Комо с по 13. Ювентус и Удинезе, Аталанта с по 12 и други.