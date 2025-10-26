Град Болярово чества празника си на Димитровден

Град Болярово, център на крайгранчната община в област Ямбол, чества своя празник. В деня на св. Димитър Солунски са съсредоточени кулминационните събития от няколкодневната програма на празника.

Сутринта ще бъде отслужена празнична света литургия в храм „Св. Димитър“. От 11:00 часа шествие с иконата на светеца ще премине по улиците на града до централния площад, където честването ще продължи с тържествената церемония с издигането на националния флаг и знамето на общината, след което кметът на общината Христо Христов ще произнесе празнично слово.

В обедните часове ще започне концерт с участието на Детски танцов състав „Боляровче“ и певческата група при Народно читалище „Възраждане – Болярово“. Сред акцентите в програмата е и кулинарно шоу с Иван Звездев, на когото ще асистират ученици от Средно училище „Д-р Петър Берон“ – Болярово.

Празникът на Болярово е определен с решение на Общинския съвет от 29 април 2011 г. През 2024 г. на Димитровден Болярово отбеляза и 50 години от обявяването си за град, което става с държавен указ от 4 септември 1974 г.