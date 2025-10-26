Оранжев и жълт код за значителни валежи са обявени днес в няколко области

Оранжев код за значителни валежи в няколко области у нас обяви Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за днес, сочи справка на страницата на института.

Предупреждението е за областите Перник, София-област, част от Монтана, част от Видин, Кюстендил и София-град.

Жълт код е обявен за областите Враца, Плевен, Ловеч, части от Монтана и от Видин, Благоевград, Пазарджик и част от София-област.

Според прогнозата на НИМХ днес на много места в западните и централните райони ще има валежи от дъжд, на места в Западна България – интензивни и значителни по количество, с гръмотевици. До вечерта дъжд ще завали и в източната част от страната. Ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад, на места на север от планините – и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, за София – около 14°.