Нелли Желева
Оранжев и жълт код за значителни валежи са обявени днес в няколко области
Снимка: Николай Узунов/БТА, архив
София,  
26.10.2025 07:30
 (БТА)

Оранжев код за значителни валежи в няколко области у нас обяви Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за днес, сочи справка на страницата на института. 

Предупреждението е за областите Перник, София-област, част от Монтана, част от Видин, Кюстендил и София-град. 

Жълт код е обявен за областите Враца, Плевен, Ловеч, части от Монтана и от Видин, Благоевград, Пазарджик и част от София-област. 

Според прогнозата на НИМХ днес на много места в западните и централните райони ще има валежи от дъжд, на места в Западна България – интензивни и значителни по количество, с гръмотевици. До вечерта дъжд ще завали и в източната част от страната. Ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад, на места на север от планините – и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, за София – около 14°. 

/ЛРМ/

