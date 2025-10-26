През изминалото денонощие са загасени 59 пожара на територията на страната, един човек е загинал

Подробно търсене

Нелли Желева
Снимка: Милен Миланов/БТА, архив
София,  
26.10.2025 08:39
 (БТА)

През изминалото денонощие екипите на пожарната са реагирали на 90 сигнала за произшествия, ликвидирани са общо 59 пожара, съобщават на интернет страницата си от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). При пожарите е загинал един човек.

Преки материални щети са причинили 11 пожара, от които: пет в жилищни сгради;, един -  в промишлени сгради, два - в транспортни средства, един  в селското стопанство, един -  в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 48 пожара, от които девет - в сухи треви, горска постеля и храсти, 35 - в отпадъци и др.

Извършени са 24 спасителни дейности и помощни операции.

На телефонната линия са били подадени и седем лъжливи повиквания, съобщиха ГДПБЗН.

На 24 октомври в 1:45 часа в РДПБЗН-Плевен е съобщено за пожар в къща в града. Произшествието е ликвидирано с два пожарни автомобила и шестима пожарникари. Загинала е жена на 58 години.

 

 

 

/РИ/

