През изминалото денонощие са загасени 59 пожара на територията на страната, един човек е загинал

През изминалото денонощие екипите на пожарната са реагирали на 90 сигнала за произшествия, ликвидирани са общо 59 пожара, съобщават на интернет страницата си от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). При пожарите е загинал един човек.

Преки материални щети са причинили 11 пожара, от които: пет в жилищни сгради;, един - в промишлени сгради, два - в транспортни средства, един в селското стопанство, един - в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 48 пожара, от които девет - в сухи треви, горска постеля и храсти, 35 - в отпадъци и др.

Извършени са 24 спасителни дейности и помощни операции.

На телефонната линия са били подадени и седем лъжливи повиквания, съобщиха ГДПБЗН.

На 24 октомври в 1:45 часа в РДПБЗН-Плевен е съобщено за пожар в къща в града. Произшествието е ликвидирано с два пожарни автомобила и шестима пожарникари. Загинала е жена на 58 години.