Търговският представител на САЩ каза в Малайзия, че преговорите с Китай вървят към споразумение, което ще бъде разгледано от лидерите

Търговските преговори между САЩ и Китай напредват към момента, когато президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин може да имат продуктивен разговор, заяви днес в малайзийската столица Куала Лумпур американският търговски представител Джеймисън Гриър, цитиран от Ройтерс.
Срещата Тръмп- Си се очаква да се състои в четвъртък в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АПЕК) в Южна Корея.
Гриър е с ранг на министър и е личен съветник на американския президент по търговските въпроси.
Запитан от репортер дали при разговорите с китайската страна, които започнаха вчера, са били обсъждани редкоземни елементи, Гриър отговори, че е бил обхванат широк спектър от теми, включително удължаване на срока без търговски мерки спрямо Пекин.
"Мисля, че стигаме до точката, в която лидерите биха могли да имат много продуктивна среща", заяви той.
Самият Тръмп пристигна в Малайзия днес за участие в срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).
