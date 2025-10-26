Подробно търсене

Иво Тасев
Търговският представител на САЩ каза в Малайзия, че преговорите с Китай вървят към споразумение, което ще бъде разгледано от лидерите
Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър по време на среща на министрите на икономиката от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Куала Лумпур, 24 септември 2025 г. Снимка: АП/Mark Schiefelbein
Куала Лумпур,  
26.10.2025 07:18
 (БТА)

Търговските преговори между САЩ и Китай напредват към момента, когато президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин може да имат продуктивен разговор, заяви днес в малайзийската столица Куала Лумпур американският търговски представител Джеймисън Гриър, цитиран от Ройтерс.

Срещата Тръмп- Си се очаква да се състои в четвъртък в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АПЕК) в Южна Корея.

Гриър е с ранг на министър и е личен съветник на американския президент по търговските въпроси.

Запитан от репортер дали при разговорите с китайската страна, които започнаха вчера, са били обсъждани редкоземни елементи, Гриър отговори, че е бил обхванат широк спектър от теми, включително удължаване на срока без търговски мерки спрямо Пекин.

"Мисля, че стигаме до точката, в която лидерите биха могли да имат много продуктивна среща", заяви той.

Самият Тръмп пристигна в Малайзия днес за участие в срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).

/ДИ/

