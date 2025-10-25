Да останем скромни, първенството не е само от два отбора, обяви треньорът на Левски Хулио Веласкес след успеха над Добруджа

Старши треньорът на Левски (Сф) Хулио Веласкес заяви, че отборът му е доминирал в мача с Добруджа, но призова всички в тима да останат скромни. Също така Веласкес отказа да говори, че първенството е едва ли не двубой между Левски и Лудогорец, а трябва да бъдат уважавани всички състави.

"Да, за мене Добруджа срещу ЦСКА ми се стори, че направиха много добър мач и имаха шанс да изравнят. Именно затова казах, че трябва да покажем уважение към противника. Отборът опказа изключително високо ниво на отношение. Ние бяхме доминиращият отбор от първата до последната минута. И независимо срещу кой играем, всеки се раздава на терена".

"Взех решение за ротациите предвид опита ни от европейските турнири, а и тази седмица имаме среща в средата й за Купата, а след това нова среща за първенството. Истината е, че понакога не е възможно. Имаме 22 футболисти и трима вратари, всички тренират добре и всеки един може да започне. И оттук нататък взимаме решение на базата на моментна форма и на спецификата за мача.

От доста години съм в треньорската професия и определено ме боли сърцето, когато трябва да вадя хора от групата. Тука в Левски всички са невероятни като хора, като личности, но и тренират наистина както трябва. Но все пак трябва да вземеш решенията на базата на това, което тренират. Но сега, в момента в който се намираме, всеки от футболистите всеки може да вземе участие. И по начина по който тренират, наистина е невероятно да ги имам в отбора. Но ме боли наистина, когато се налага да извадя някой, а нямаме проблеми с контузени. Дано сме без контузии и така да е в края на всяка седмица".

Попитан, след като Левски вече има 6 точки преднина над Лудогорец в класирането, при кого е напрежението, испанският специалист отговори: "Напрежението при кого е? Въпросът е извън контекста, защото първенството не е само от двава отбора. Уважаваме всеки един отбор в първенството. Ако мислим по този начин, сме обречени на неуспех. Трябва да продължим скромно. Ключово е да си стъпил здраво на земята и да си даваме ясна представа какво правят момчетата на терена, да подхождаме сериозно за всеки мач, защото това е начина, по който искам да вървим наред".