Подробно търсене

Хетафе спечели гостуването си срещу Атлетик Билбао

Асен Даскалов
Хетафе спечели гостуването си срещу Атлетик Билбао
Хетафе спечели гостуването си срещу Атлетик Билбао
AP Photo/Manu Fernandez
Мадрид,  
25.10.2025 21:53
 (БТА)

Атлетик Билбао загуби с 0:1 у дома срещу Хетафе в двубой от десетия кръг в Примера дивисион.

Попадение на Борха Майорал четвърт час преди изтичане на редовното време осигури ценния успех в полза на столичани, които победиха баските за първи път в последните 11 мача между двата отбора.

Атлетик Билбао и Хетафе имат по 14 точки в горната част на класирането в Примера дивисион.

В друга среща от кръга Жирона направи драматично равенство 3:3 у дома с новака в елита Овиедо. Кристиан Стуани се отличи с два гола в полза на каталунците, които изоставаха с 0:2 през второто полувреме, но поведоха с 3:2 в 90-ата минута. В седмата минута на допълнителното време Давид Кармо фиксира крайния резултат. 

Еспаньол се наложи с минималното 1:0 на свой терен срещу Елче след гол на Карлос Ромеро в 47-ата минута. Каталунците са на трето място в Ла Лига с 18 точки.

По-късно тази вечер е местното дерби между Валенсия и Виляреал. В неделя лидерът в класирането Реал Мадрид приема шампиона Барселона в първото Ел Класико през сезона.

Първенство на Испания по футбол, мачове от десетия кръг в Ла Лига: 

Жирона - Овиедо          3:3
Еспаньол - Елче          1:0
Атлетик Билбао - Хетафе  0:1 

по-късно днес:
Валенсия - Виляреал

от петък:
Реал Сосиедад - Севиля 2:1

неделя:
Майорка - Леванте
Реал Мадрид - Барселона
Осасуна - Селта
Райо Валекано - Алавес

понеделник:
Бетис - Атлетико Мадрид

Реал Мадрид води в класирането с 24 точки и две повече от Барселона. 
Еспаньол е на трето място с 18 точки, пред Виляреал със 17, 
Атлетико Мадрид и Бетис с по 16, Елче, Атлетик Билбао и Хетафе с по 14 точки и други.

/АВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:14 на 25.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация