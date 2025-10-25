Хетафе спечели гостуването си срещу Атлетик Билбао

Атлетик Билбао загуби с 0:1 у дома срещу Хетафе в двубой от десетия кръг в Примера дивисион.

Попадение на Борха Майорал четвърт час преди изтичане на редовното време осигури ценния успех в полза на столичани, които победиха баските за първи път в последните 11 мача между двата отбора.

Атлетик Билбао и Хетафе имат по 14 точки в горната част на класирането в Примера дивисион.

В друга среща от кръга Жирона направи драматично равенство 3:3 у дома с новака в елита Овиедо. Кристиан Стуани се отличи с два гола в полза на каталунците, които изоставаха с 0:2 през второто полувреме, но поведоха с 3:2 в 90-ата минута. В седмата минута на допълнителното време Давид Кармо фиксира крайния резултат.

Еспаньол се наложи с минималното 1:0 на свой терен срещу Елче след гол на Карлос Ромеро в 47-ата минута. Каталунците са на трето място в Ла Лига с 18 точки.

По-късно тази вечер е местното дерби между Валенсия и Виляреал. В неделя лидерът в класирането Реал Мадрид приема шампиона Барселона в първото Ел Класико през сезона.

Първенство на Испания по футбол, мачове от десетия кръг в Ла Лига: Жирона - Овиедо 3:3 Еспаньол - Елче 1:0 Атлетик Билбао - Хетафе 0:1 по-късно днес: Валенсия - Виляреал от петък: Реал Сосиедад - Севиля 2:1 неделя: Майорка - Леванте Реал Мадрид - Барселона Осасуна - Селта Райо Валекано - Алавес понеделник: Бетис - Атлетико Мадрид Реал Мадрид води в класирането с 24 точки и две повече от Барселона.

Еспаньол е на трето място с 18 точки, пред Виляреал със 17,

Атлетико Мадрид и Бетис с по 16, Елче, Атлетик Билбао и Хетафе с по 14 точки и други.