Южнокорейски президентски съветник не вярва, че ще има среща между Тръмп и Ким Чен-ун близко бъдеще

Габриела Големанска
Доналд Тръмп и Ким Че-ун по време на тяхна среща в демилитаризираната зона между двете Кореи през 2019 г. Снимка: AP Photo/Susan Walsh, File
Сеул,  
27.10.2025 05:21
Южнокорейски президентски съветник по въпросите на сигурността заяви, че не вярва, че ще има среща между американския президент Доналд Тръмп и севернокорейския лидер Ким Чен-ун близко бъдеще, предаде Ройтерс.

О Хюн-джу, заместник-директор по националната сигурност в президентската канцелария на Южна Корея, каза пред репортери, че няма конкретна информация, въпреки спекулациите в медиите за среща между двамата лидери по време на посещението на Тръмп в Азия.

Президентът на САЩ отпътува от Малайзия за Япония и след Япония ще посети Южна Корея. Това е първа негова обиколка в региона, откакто стартира вторият му президентски мандат.

