Властите в Истанбул издадоха предупреждение за опасни валежи и силни ветрове

Кристиан Стратев
Снимка: AP Photo/Francisco Seco. Изображението е илюстративно.
Анкара,  
27.10.2025 08:45
 (БТА)

Истанбулската голяма община издаде предупреждение за опасни валежи и силни ветрове, които ще засегнат града през днешния и утрешния ден, съобщава сайтът „Дейли сабах“. 

В предупреждението се посочва, че се очаква поривите на вятъра днес да достигнат 65 км/ч. Количеството валежи в различните части на града се очаква да достигне между 10 и 30 литра на квадратен метър. 

Местните власти предупреждават жителите и посетителите на Истанбул да бъдат внимателни и да планират придвижването си из града добре поради очаквани прекъсвания на транспортните връзки. Властите също така предупреждават да се избягват ниските места и крайбрежните зони на Истанбул заради повишения риск от наводнения. 

Според метеорологичната прогноза се очаква времето в Истанбул да се подобри в сряда.  

/ПК/

