Елена Драгостинова за „Опералия“: Състезание с такъв огромен авторитет отваря врати по цял свят

Много важно, че в България имаше „Опералия“, защото състезание с такъв огромен авторитет отваря врати по цял свят – на всички, които са се появили да се състезават, не само на победителите. Това казва пред БТА музикалният критик Елена Драгостинова, която е и директор на къщата музей „Борис Христов“ в София.

По думите ѝ подобен конкурс дава възможност да се изграждат критерии и в средите на артистите, но и в публиката: „Това, което много ме зарадва, е че в отделните етапи на конкурса имаше възможност да присъстват много хора, които се занимават или пряко с музика и с певческо изкуство, или пък просто са любители. Смятам, че това е изключително полезно, защото, за да расте едно изкуство, трябва да расте и неговата публика. Този взаимен обмен дава възможност операта постоянно да е жива, колкото и да предричаме непрекъснато нейния край“.

„Най-важното, което можем да си извадим като извод, е че един конкурс е не само глас, не само талант, не само сценично присъствие и дарба, а това е и стратегия. Стратегията е изключително важна, когато се явяваш от такова огромно състезание“, смята Драгостинова.

„Като продължение на това, което казах – за присъствието на публиката през цялото време на конкурса, би могло да се мисли за студио, което да е специално посветено при такива големи състезания. Стъпка по стъпка да се прави анализ, и то от хора, които умеят интересно да правят анализ, така че широката публика да се запали по състезанията“, допълва критикът. Затова по думите ѝ е изключително важно взаимодействието между големите конкурси и медиите.

„Най-важното може би предстои оттук нататък. Защото, в крайна сметка, това е само един курс. Оттук нататък предстои тези хора да се осъществяват на оперните сцени – с една умна стратегия за пласиране на големите сцени. Да, тук има големи гласове. Но от гласа и дарбата нататък започва да се строи онова, което може да те направи победител в такъв конкурс“, казва още Елена Драгостинова.

„Където и да пътувам по света, и когато попадам сред млади оперни певци или сред авторитети в оперното изкуство, ме питат кога ще се състои нашия международен конкурс за млади оперни певци на името на Борис Христов“, казва още Драгостинова. „Да, наистина такъв конкурс имаше. Той беше уникален, дори само с това, че последният тур беше на оперна сцена, в действителна постановка. Този конкурс, полека отмря, както много други неща. Но никога не е късно да се възстанови – още повече, че тук, в България, има сили и има възможност за такава организация“.

Както писа БТА, грузинското мецосопрано Екатерина Буачидзе и румънският баритон Михай Дамян са лауреатите на приключилия на 26 октомври конкурс „Опералия“, организиран от Пласидо Доминго.

/ДД