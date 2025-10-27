Грузинското мецосопрано Екатерина Буачидзе и румънският баритон Михай Дамян са лауреатите на „Опералия“ в София

Приключилият тази вечер конкурс „Опералия“ обяви своите победители. Събитието бе в изпълнената до краен предел зала „България“, която дълго аплодира изпълненията на всеки един от финалистите, видя репортер на БТА. Основателят на състезанието – Пласидо Доминго, лично обяви и връчи статуетките.

Първата награда, в размер на 30 000 долара, осигурени от генералния спонсор „Ролекс", е за грузинското мецосопрано Екатерина Буачидзе – при жените, която пя ария от „Пепеляшка“ на Росини, и за румънския баритон Михай Дамян – при мъжете. Той се представи с ария от „Атила“ на Верди.

Екатерина Буачидзе бе фаворит и в категория „Сарсуела“, за което получи наградата „Пепита Ембил де Доминго”, както и наградата на публиката (часовник „Ролекс"). При мъжете любимец на публиката бе Михай Дамян. Той взе и голямата награда от Министерството на културата (МК) в размер на 20 000 лева, връчена от заместник-министъра на културата Георги Султанов – от името на министър Мариан Бачев. Участие на фестивала Opera Open бе втората специална награда на МК – тя е за италианския тенор Дейв Монако.

ЗА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

През септември Екатерина Буачидзе дебютира в двореца на изкуствата „Кралица София“, във Валенсия, в ролята на Зибел във „Фауст“. Наскоро тя се изяви в рецитал на оперния фестивал в Пералада. През миналия сезон изпълнява ролята на Пясъчния човек в „Хензел и Гретел“, Лола в „Селска чест“ и Кухарка в „Русалка“ като член на оперното студио на Баварската държавна опера,. Дебютира в „Арена ди Верона“, в ролята на Розина („Севилският бръснар). Завършила е програмата за млади артисти на Римската опера. Изпълнява ролята на Флора в „Травиата“, Ческа в „Джани Скики“ и Кейт Пинкертон в „Мадам Бътерфлай“.

Михай Дамян е завършил през 2024 г. Националната музикална академия „Георге Дима“. Поканен е да се присъедини към Румънската национална опера в Клуж, с роли като Белкоре в „Любовен еликсир“, Фигаро в „Севилският бръснар“, Графът в „Сватбата на Фигаро“ и Марчело в „Бохеми“. Изпълнявал е също ролята на Ескамилио в „Кармен“, в Букурещ, и Доналд в „Били Бъд“ на фестивала „Енеску“. Освен това се е превъплъщавал в ролите на Мазето в „Дон Жуан“ – в Римската опера, Гулиелмо в „Самодивите“ на Пучини (в Концертхаус Берлин) и Джакомо в „Жана д’Арк“ (Опера де Белас Артес) в Мексико Сити.

ОЩЕ НАГРАДИ

Втора награда (20 000 долара) при жените е за Натали Люис (мецосопрано от САЩ), а при мъжете – за Гриша Мартиросян – баритон от Армения, който получи и приза „Дон Пласидо Доминго” за най-добър мъжки вокал в категория „Сарсуела“.

Трета награда (10 000 долара) е за Дейв Монако и за руското сопрано Самира Галимова.

Специалната награда на името на Биргит Нилсон (15 000 долара), която се присъжда на певци, изпълняващи в конкурса арии на Рихард Щраус и Рихард Вагнер, е за Александър Грасауер – бас-баритон от Австрия, и за Натали Люис – при жените.

Наградата CulturArte (10 000 долара от името на Гийермо и Бертита Мартинес от Пуерто Рико) е за британския бас Уилям Томас.

Поощрителна награда в размер на 5 000 долара получиха Нейтън Боулс – тенор от САЩ, Бо Уанг – басбаритон от Китай, и Джасмин Уайт – контраалт от САЩ.

Изпълненията в двете категории бяха в съпровод на Софийската филхармония. Диригент в оперния конкурс бе Найден Тодоров, а при сарсуелите палката бе в ръцете на Пласидо Доминго. В края на първата част от вечерта излязоха всичките 30 полуфиналисти, за да представят химна на „Опералия“, който е текст и музика на Доминго.

ОРГАНИЗАТОРИ И ДОМАКИНИ ЗА „ОПЕРАЛИЯ“

„Цели 32 години организираме този конкурс. За мен беше много специално преживяване да бъда в този град София и в красивата зала „България“, каза Пласидо Доминго преди церемонията по награждаването.



Неговият син – Алваро Доминго, вицепрезидент на „Опералия“, започна краткото си слово с благодарности към домакините и всички институции, които са помогнали за осъществяването на вечерта. „На първо място бих искал да благодаря на маестро Найден Тодоров, който води този прекрасен оркестър – на Софийската филхармония. Те ни представиха изключителен репертоар и го изпълниха прекрасно“. Доминго-син отправи специални благодарности и за МК, и управата на столицата, чиито кмет Васил Терзиев бе сред зрителите в залата.



„За мен е невероятно преживяване и огромна чест да бъде домакин, и член на журито на „Опералия“. Моята родина – България, е дала на света едни от най-прекрасните оперни гласове и реших, че именно сега, 15 години след като спечелих „Опералия“ е точният момент да организираме конкурса тук“, каза Соня Йончева. Към участниците и младите певци тя се обърна с думите: „Независимо къде сте родени и откъде произлизате, вашето изкуство принадлежи на света. Така че с вашето творчество се стремете да строите мостове и да свързвате хората. Никога не забравяйте, че операта не е индивидуална игра, а е работа в екип. Така че успехът на вашите колеги и на вашата продукция, и на вашия оперен театър, зависи и от вас самите“. „Плсидо Доминго с несравнимата си 60-годишна кариера все пак намери време и вдъхновение да основе „Опералия“ и по този начин да подпомогне младите артисти, които са бъдещето на това изкуство“, посочи Йончева.