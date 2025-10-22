Пласидо Доминго: Всяка година на „Опералия“ се явяват велики певци

Феноменално е, че съм тук в София. Прекрасно е да се върна отново в България, и то само след няколко месеца. „Опералия“ е била в различни столици на културата, но тук е особено силна традицията, още повече че през годините съм пял с велики имена като Райна Кабаиванка, Гена Димитрова, Анна Томова-Синтова, Орлин Анастасов, Николай Гяуров. Това каза основателят на конкурса Пласидо Доминго пред медии днес.

По думите му на конкурса всяка година се явяват велики певци, с прекрасни гласове. Затова на финала ще бъде забележително, каза той. Разказа, че заради своите родители е станал оперен певец. Като малък ги слушал как пеят сарсуела, на 16 той самият запял сарсуела, а години по-късно – и опера.

„Много сме щастливи, че успяхме да организираме „Опералия“ тук, на място с толкова традиции в оперното пеене. И най-вече заради Соня Йончева, която е нашият домакин, с нея също имаме красива традиция, откакто стана лауреат на конкурса. Тя изгради фантастична кариера в цял свят, а сега е домакин на конкурса“, каза Алваро Доминго, син на Пласидо Доминго и вицепрезидент на „Опералия“.

„Достигнахме до фаза полуфинали и нивото тази година е невероятно високо. Това беше едно от най-трудните издания, заради изключително високото ниво на участниците“, коментира той.

Обяви, че догодина, по всяка вероятност „Опералия“ ще е в Шанхай, където има много добра консерватория и красив оперен театър. Всяка година за конкурса се явяват между 700 и 1000 кандидатури.

За мен е огромна радост и чест, защото зная каква следа имат българските артисти по света и в историята на операта, каза Соня Йончева. Благодаря на Пласидо, този изключителен артист и легенда, за това че е създал този конкурс, каза още тя: „С огромната си кариера през последните над 60 години е намерил времето и вдъхновението да сътвори нещо прекрасно, и да даде път на толкова млади артисти, включително и на мен“.

Бидейки в журито с Пласидо, за мен е изпитание дали ушите на един певец слушат като ушите на един кастинг директор, коментира сопраното. По думите ѝ работата в конкурса е на изключително високо ниво: „Критериите са изключително високи, и се питам дали и аз съм била критикувана по този начин навремето. Доказателство, че „Опералия“ търси най-големите звезди на оперния небосклон“. По думите на Йончева гласовете за полуфинала са „абсолютно невероятни“.

Както писа БТА, от 20 до 26 октомври престижният конкурс за изгряващи оперни звезди „Опералия” ще гостува за първи път у нас. Организатор е SY11 Events, продуцентската компания на оперната прима Соня Йончева, която печели конкурса преди точно 15 години – през 2010 в прочутата „Миланска скала“. Съорганизатор е Софийската филхармония – всички кръгове на конкурса ще се проведат в зала „България”, а маестро Найден Тодоров ще дирижира финалния галаконцерт.

Легендата на световната опера Пласидо Доминго, който основава конкурса преди 33 г., ще оглави престижното жури и ще дирижира частта, посветена на сарсуела. Тази година е специална, защото се честват 30 години от въвеждането на категорията, посветена на прословутия испански жанр. Има и специални награди на имената на родителите на Пласидо Доминго, които са били ярки изпълнители на сарсуела.

КОНКУРСЪТ И НАГРАДИТЕ

Предвиждат се четири кръга на надпреварата – четвъртфинал на 20 и 21 октомври, полуфинал на 23 октомври и финал на 26 октомври. Като членове на журито идват представители на оперни театри от Испания, Нидерландия, Германия, Австрия, Великобритания, Италия, САЩ, Белгия. За тяхното внимание и признание се борят 32-ма участници от 17 държави на 5 континента. Това са Амин Ахангаран – бас от Иран; Семьон Антаков – баритон от Русия; Давиде Батиниело – тенор от Италия; Нейтън Боулс – тенор от САЩ; Божидар Божкилов – бас от България; Екатерине Буачидзе – мецосопран от Грузия; Габриела Целинска – мецосопран от Полша; Михай Дамян – баритон от Румъния; Ина Деменкова – сопран от Русия; Олександра Дяченко – мецосопран от Украйна; Александра Домашчук – сопран от Украйна; Самира Галимова – сопран от Русия; Давид Голдбърг – тенор от Израел; Александър Грасауер – бас-баритон от Австрия; Хе Канг – баритон от Южна Корея; Гьон Ким – баритон от Южна Корея; Мириам Кутровац – сопран от Австрия; Натали Люис – мецосопран от САЩ; Гриша Мартиросян – баритон от Армения; Дейв Монако – тенор от Италия; Гранит Муслиу – тенор от Косово; Йеджи Нам – сопран от Южна Корея; Луна Сьонгюн Парк – сопран от Южна Корея; Валентина Пушкаш – сопран от Унгария; Иън Рукър – баритон от САЩ; Катерина Мария Сала – сопран от Италия; Уилям Томас – бас от Великобритания; Бао Пенг Уанг – бас от Китай; Бо Уанг – бас-баритон от Китай; Джасмин Уайт – контраалт от САЩ; Елен Егиязарян – сопран от Армения; Егор Журавский – тенор от Русия.

Генерален спонсор на „Опералия” е „Ролекс". Първа награда е по 30 000 долара, при мъжете и при жените, втора награда – по 20 000 долара, при мъжете и при жените, трета награда – по 10 000 долара, при мъжете и при жените. Специалната награда на името на Биргит Нилсон е по 15 000 долара (при мъжете и при жените, присъжда се на певци, изпълняващи арии на Рихард Щраус и Рихард Вагнер). Има също награда „Пепита Ембил де Доминго” (при жените) и „Дон Пласидо Доминго” (при мъжете). Награда на „Ролекс", присъдена от публиката, е часовник (при мъжете и при жените) - за тази награда се гласува от публиката на финалния галаконцерт. Има и награда на CulturArte (10 000 долара, от името на Гийермо и Бертита Мартинес.

Финалистите, които не са спечелили конкурсна награда, получават окуражителна награда в размер на 5 000 долара.

Сред лауреатите на конкурса са Джойс Дидонато, Роландо Вийязон, Хосе Кура, Ервин Шрот, Джоузеф Калея, Аида Гарифулина, Прити Йенде, Надин Сиера, Лизе Давидсен. Освен Соня Йончева, Орлин Анастасов е единственият българин, печелил „Опералия”. Това става през 1999 г. в Пуерто Рико.

