Грузинското мецосопрано Екатерина Буачидзе и румънският баритон Михай Дамян са лауреатите на „Опералия“ в София

Приключилият тази вечер конкурс „Опералия“ обяви своите победители. Събитието бе в изпълнената до краен предел зала „България“, която дълго аплодира изпълненията на всеки един от финалистите, видя репортер на БТА. Основателят на състезанието – Пласидо Доминго, лично обяви и връчи статуетките.

Първата награда, в размер на 30 000 долара, осигурени от генералния спонсор „Ролекс", е за грузинското мецосопрано Екатерина Буачидзе – при жените, и за румънския баритон Михай Дамян – при мъжете.

През септември Екатерина Буачидзе дебютира в двореца на изкуствата „Кралица София“, във Валенсия, в ролята на Зибел във „Фауст“. Наскоро тя се изяви в рецитал на оперния фестивал в Пералада. През миналия сезон изпълнява ролята на Пясъчния човек в „Хензел и Гретел“, Лола в „Селска чест“ и Кухарка в „Русалка“ като член на оперното студио на Баварската държавна опера,. Дебютира в „Арена ди Верона“, в ролята на Розина („Севилският бръснар). Завършила е програмата за млади артисти на Римската опера. Изпълнява ролята на Флора в „Травиата“, Ческа в „Джани Скики“ и Кейт Пинкертон в „Мадам Бътерфлай“.

Михай Дамян е завършил през 2024 г. Националната музикална академия „Георге Дима“. Поканен е да се присъедини към Румънската национална опера в Клуж, с роли като Белкоре в „Любовен еликсир“, Фигаро в „Севилският бръснар“, Графът в „Сватбата на Фигаро“ и Марчело в „Бохеми“. Изпълнявал е също ролята на Ескамилио в „Кармен“, в Букурещ, и Доналд в „Били Бъд“ на фестивала „Енеску“. Освен това се е превъплъщавал в ролите на Мазето в „Дон Жуан“ – в Римската опера, Гулиелмо в „Самодивите“ на Пучини (в Концертхаус Берлин) и Джакомо в „Жана д’Арк“ (Опера де Белас Артес) в Мексико Сити.

