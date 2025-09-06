140 кандидати от 30 държави се включиха в надпреварата за 25-ия майсторски клас на Кабаиванска

Сто и четиридесет кандидати от 30 държави се включиха в надпреварата за участие в юбилейния 25-и международен майсторски клас на Райна Кабаиванска и Нов български университет (НБУ) – рекорден брой за историята на школата, информират от НБУ.

След предварителната селекция над 30 певци се явиха на прослушване на 4 септември 2025 г., на живо в Софийската опера и балет. От тях маестра Кабаиванска е избрала 13 млади таланти с впечатляващи успехи на международни конкурси.

Сред тях са Алесия Камарин (Италия, сопрано) – най-младата победителка в 76-ия международен оперен конкурс AsLiCo (2025), Дариа Лупу (Румъния, сопрано) – носителка на Ana María Martínez Encouragement Award на Houston Grand Opera (2025), финалистка в конкурса на Суми Джо (2024), Донатела Де Лука (Италия, сопрано) – лауреат на конкурсите G. Puccini (2024), Umberto Giordano (2023), Corsica Lirica (2023), Хао Тиан Ма (Китай, тенор) – отличен с призове от конкурсите в Тревизо, Бреша и Бари (2022–2024), Любов Островска (Украйна, сопрано) – първа награда от конкурса Wassyl Slipak (2023).



Сред участниците в майсторския клас, вече познати на българската публика, са Андрей Миклеа (Румъния) – стипендиант на фонд „Райна Кабаиванска“, който през последната година се обучава в института „Веки – Тонели“ в Модена, Бая Саганелидзе (Грузия, мецосопрано) – двукратна участничка и стипендиант на фонда, с репертоар от централни роли като Амнерис (Аида) и Мадалена (Риголето), Хе Канг (Южна Корея, баритон) – трикратен стипендиант на фонда, лауреат на конкурса „Вердиеви гласове“ в Бусето (2023), с успешни дебюти в Италия и България. През октомври 2025 г. Хе ще се състезава в най-престижния световен оперен конкурс „Опералия“ с патрон Пласидо Доминго.

Както писа БТА, заключителният галаконцерт на 19 септември ще представи лауреатите и гост-солисти – вече утвърдени артисти, възпитаници на школата „Кабаиванска“. Оркестърът на Софийската опера ще бъде под диригентството на маестро Найден Тодоров. В края на концерта Райна Кабаиванска ще обяви новите стипендианти на нейния благотворителен фонд, подпомаган от дългогодишния дарител „Фантастико груп“.

Международният майсторски клас е създаден през 2001 г. от д-р Георги Текев, изпълнителен директор на НБУ. Досега в него са участвали 270 певци, а 111 са получили стипендии за специализация в Италия.

