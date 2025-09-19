Юбилейният концерт на 25-ия майсторски клас на Райна Кабаиванска е тази вечер

Юбилейният галаконцерт на 25-ия международен майсторски клас на Райна Кабаиванска и Нов български университет (НБУ) ще се състои тази вечер. Софийската опера и балет е домакин на събитието, съобщават от НБУ.

„Тази година отбелязваме 25-ото издание на първия майсторски клас в България, създаден и развиван с подкрепата на НБУ. През годините този клас се утвърди като едно от най-значимите събития за млади оперни таланти от целия свят, привлечени от уникалния шанс да работят с легендарната Райна Кабаиванска“, коментират от НБУ.

В концерта ще участват младите оперни певци от тазгодишния майсторски клас, както и артисти от школата на Кабаиванска с международна кариера. По традиция, на най-изявените участници в майсторския клас оперната прима ще присъди стипендии от своя дарителски фонд в НБУ – за специализация в Италия и България, и за подкрепа на тяхното професионално развитие.

/ДД