Подробно търсене

Юбилейният концерт на 25-ия майсторски клас на Райна Кабаиванска е тази вечер

Юбилейният концерт на 25-ия майсторски клас на Райна Кабаиванска е тази вечер
Юбилейният концерт на 25-ия майсторски клас на Райна Кабаиванска е тази вечер
Райна Кабаиванска. Снимка: БТА/архив
София,  
19.09.2025 06:00
 (БТА)

Юбилейният галаконцерт на 25-ия международен майсторски клас на Райна Кабаиванска и Нов български университет (НБУ) ще се състои тази вечер. Софийската опера и балет е домакин на събитието, съобщават от НБУ.

„Тази година отбелязваме 25-ото издание на първия майсторски клас в България, създаден и развиван с подкрепата на НБУ. През годините този клас се утвърди като едно от най-значимите събития за млади оперни таланти от целия свят, привлечени от уникалния шанс да работят с легендарната Райна Кабаиванска“, коментират от НБУ.

В концерта ще участват младите оперни певци от тазгодишния майсторски клас, както и артисти от школата на Кабаиванска с международна кариера. По традиция, на най-изявените участници в майсторския клас оперната прима ще присъди стипендии от своя дарителски фонд в НБУ – за специализация в Италия и България, и за подкрепа на тяхното професионално развитие.

/ДД

/ХК / ТС/

Списание ЛИК

Свързани новини

10.09.2025 22:46

Не очаквах, че ще ми направите такъв празник с тази прожекция, каза Райна Кабаиванска за филма „Кабаиванска: Сезон XXI век"

Не очаквах, че ще ми направите такъв празник с тази прожекция, каза оперната прима Райна Кабаиванска, след като изгледа филма „Кабаиванска: Сезон XXI век". Прожекцията беше тази вечер в столичното кино „Влайкова."
06.09.2025 10:12

140 кандидати от 30 държави се включиха в надпреварата за 25-ия майсторски клас на Кабаиванска

Сто и четиридесет кандидати от 30 държави се включиха в надпреварата за участие в юбилейния 25-и международен майсторски клас на Райна Кабаиванска и Нов български университет (НБУ) – рекорден брой за историята на школата, информират от НБУ.
30.07.2025 14:22

Изложба, посветена на Райна Кабаиванска, ще бъде представена в родния ѝ град Бургас

Фотографска изложба от поредицата "Моите будители" и посветена на оперната прима Райна Кабаиванска ще бъде открита на 1 август в родния ѝ град Бургас, съобщават организаторите на иницативата от "Фантастико груп". Експозицията ще бъде разположена в
08.01.2025 13:26

Звезди от Школата на Райна Кабаиванска в НБУ ще участват в постановката „Адриана Лекуврьор“ на Софийската опера и балет

Юбилейната за Райна Кабаиванска 2024 година ще има своя празничен финал на 17 и 19 януари в Софийската опера и балет с две специални постановки на „Адриана Лекуврьор“ от Франческо Чилеа. В чест на голямата прима, спектакълът събира звезди от Школата
25.09.2024 08:20

На 2 октомври е заключителният галаконцерт на международен майсторски клас на Райна Кабаиванска

Заключителният галаконцерт на 24-ия международен майсторски клас на Райна Кабаиванска ще се състои на 2 октомври в Софийската опера и балет, съобщават от Нов български университет (НБУ).
16.09.2024 08:16

Райна Кабаиванска е последната истинска примадона, казва Ангел Антонов, автор на книгата „Весталка на операта“

Ангел Антонов пред БТА, в разговор с Даниел Димитров – документално и емоционално за Райна Кабаиванска, за най-вълнуващите срещи с оперната прима, за нейния феномен и наследниците в музиката, и защо е важно, че „Весталка на операта“ е книга, написана от певец за певец.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:20 на 19.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация