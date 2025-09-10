Подробно търсене

Емануел Смърков
Не очаквах, че ще ми направите такъв празник с тази прожекция, каза Райна Кабаиванска за филма „Кабаиванска: Сезон XXI век"
На снимката: оперната певица Райна Кабаиванска и изпълнителният директор на Нов български университет (НБУ) д-р Георги Текев.Снимка: Севдалин Тлаченски/БТА (ЛФ)
София,  
10.09.2025 22:46
 (БТА)

Не очаквах, че ще ми направите такъв празник с тази прожекция, каза оперната прима Райна Кабаиванска, след като изгледа филма „Кабаиванска: Сезон XXI век". Прожекцията беше тази вечер в столичното кино „Влайкова."

„Вярвам, че музиката превръща всички хора в приятели. Различни хора от различни краища на света слушат музика и общуват на един общ език – език, който е неподчинен на думи и букви, а на ноти. Когато музиката е хубава и поднесена от едни талантливи артисти, ние не само се превръщаме в приятели, а дори празнуваме заедно. Днес празнуваме заедно и имаме възможността да се потопим в емоцията на един невероятен филм, посветен на делото на великата Райна Кабаиванска", каза заместник-ректорът по учебна дейност в Нов български университет (НБУ) доц. д-р Кристиян Постаджиян.

„Благодаря на всички ви. Аз съм много трогната и въобще не очаквах, че ще получа такова посещение и приветствие", каза Кабаиванска.

„Всяка година има един много специален миг в живота на нашия университет. Той се случва по това време, в началото на месец септември. Много хора не харесват началото на месец септември, тъй като то предвещава края на лятото. Има едно особено вълнение, което очакваме по коридорите на НБУ. То е очакването на новата учебна година. По традиция, вече 25 години, академичната година на НБУ се открива с тържествен гала концерт от майсторския клас на Райна Кабаиванска. Това носи огромни емоция, наслада, въодушевление и вдъхновение, че предстои поредната академична година, в която ние смело ще вървим напред", каза още доц. Постаджиян.

След прожекцията той разказа непопулярната по думите му история, че Райна Кабаиванска е имала изява на сцената на кино „Влайкова“ преди 80 години, когато е свирила на акордеон.

Райна Кабаиванска бе отличена с наградата „Златна ябълка за вечна Ева“ на списание „Ева“. Статуетката връчи главният редактор на списанието Теодора Николова, която отбеляза, че „няма друга жена, която да заслужава повече тази награда от Райна Кабаиванска“. „Тази ябълка ще бъде най-хубавият спомен от моя дълъг, дълъг, дълъг живот“, отговори Райна Кабаиванска.

На събитието присъстваха учениците от нейния 25-ия майсторски клас, акад. Пламен Карталов, ректорът на НБУ проф. Пламен Дойнов, приятели на Кабаиванска и на оперното изкуство.

/ДД/

Списание ЛИК

