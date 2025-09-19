Благодарна съм, че има любов към музиката, каза Райна Кабаиванска на юбилейния галаконцерт на 25-ия ѝ международен майсторски клас

Благодарна съм, че има любов към музиката, каза Райна Кабаиванска на юбилейния галаконцерт на 25-ия международен майсторски клас на именитата певица и Нов български университет (НБУ), който се проведе в Софийската опера и балет.

Да познаваш и да си в творческа съпричастност с Райна Кабаиванска е привилегия, каза в поздравителен адрес директорът на Софийската опера и балет акад. Пламен Карталов. „След шеметната си кариера тя вярва в призванието да си учител и убеждението, че талантът не трябва да остава в музея, а да е винаги жив, да се предава на тези, които следват стъпките на големите в изкуството“, каза той и добави, че тя не е само учител, тя е и вдъхновител.

Ректорът на НБУ проф. Пламен Дойнов отбеляза, че 25 години НБУ има шанса да се превръща в част от голямата музикална академия на света. Райна Кабаиванска ни учи как големият глас може едновременно да мълчи, но всъщност да се умножава през много други гласове, да прави от това мълчание една несвършваща ария, добави още той.

Щастлив съм, че този майсторски клас успя да се превърне в школа, каза продуцентът на майсторския клас д-р Георги Текев. Тази международна школа постави София на картата на световната оперна сцена, допълни той.

Благодарение на Райна Кабаиванска и подкрепените от Нов български университет нейни усилия, можем да сме спокойни, че операта има бъдеще, каза маестро Найден Тодоров.

Когато произнесем името на Райна Кабаиванска, чуваме не само аплодисментите на световните оперни театри, но и виждаме една жена с огромно сърце, с любов към изкуството, но и към хората, отбеляза Цецка Караджова, председател на Управителния съвет на Българския дарителски форум.

Програмата започна с изпълнение на увертюра от операта „Севилският бръснар“ на Росини, изпълнена от оркестъра на Софийската опера с диригент Найден Тодоров.

Участници в концерта бяха Дария Лупу (Румъния), която изпълни ария на Лукреция от операта „Лукреция Борджия“, Ънчан Лий (Южна Корея), който изпълни ария на Макдъф от операта „Макбет“, Андрей Миклеа (Румъния) с ария на Фиеско от операта „Симон Боканегра“, Бая Саганелидзе (Грузия) с ария на принцеса Еболи от операта „Дон Карлос“, както и Джонгуо Лий (Южна Кория) с ария на Форд от операта „Фалстаф“.

Ария на Ерда от операта „Рейнско злато“ изпълни Ванда Козуб (Украйна), ария на Ромео от операта „Ромео и Жулиета“ изпълни Хаотиен Ма (Китай), а ария на Русалка от едноименната опера на Дворжак изпълни Любов Островска (Украйна).

Донатела де Лука (Италия) представи ария на Саломе от операта „Иродиада“, Алесиа Камарин (Италия) изпя ария на Маргарита от операта „Мефистофел“, а Даринела Вангелова (България) изпълни ария на Лиу от операта „Турнадот“. Бая Саганелидзе и Ънчан Лий изпълниха дует на Сантуца и Туриду от операта „Селска чест“.

Сред участниците бяха и гост-артистите от „Школата Кабаиванска“ и стипендианти на Фонд „Райна Кабаиванска“ в Нов български университет - Божидар Божкилов, който изпя ария на Дон Базилио от „Севилският бръснар“, Мила Михова с ария на Неда от операта „Палячи“, Хе Канг (Южна Корея), който изпълни ария на Риголето от едноименната опера на Верди, както и Витория Йео (Южна Корея), която изпълни ария на Чо Чо Сан от операта „Мадам Бътерфлай“ и арията на Адриана от операта „Адриана Лекуврьор“.

В края на концерта Райна Кабаиванска запя заедно със солистите.

Стипендия за продължаваща специализация на името на Христина Ангелакова получи Бая Саганелидзе. Стипендия на името на Михаил Попов получи Андрей Миклеа.

Стипендии за нови открития получиха Ънчан Лий, Джонгуо Лий, Хаотиен Ма, Любов Островска, Алесиа Камарин, Дария Лупу и Даринела Вангелова.

На маестра Кабаиванска беше връчена награда „Личност със значим принос за развитие на дарителството в България“ от Управителния съвет на Българския дарителски форум, както и най-високото отличие на Министерството на културата – огърлие „Златен век“.

На концерта присъстваха генералният директор на БТА Кирил Вълчев и генералният директор на "Арменпрес" Нарине Назарян, която е на посещение в България.

Както БТА писа, 140 кандидати от 30 държави са се включили в надпреварата за участие в юбилейния 25-и международен майсторски клас на Райна Кабаиванска и Нов български университет (НБУ) – рекорден брой за историята на школата, информират от НБУ.

Международният майсторски клас е създаден през 2001 г. от д-р Георги Текев, изпълнителен директор на НБУ. Досега в него са участвали 270 певци, а 111 са получили стипендии за специализация в Италия.