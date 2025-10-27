Етичен кодекс за поведение ще обсъдят и гласуват общинските съветници в Исперих на днешното си редовно заседание, съобщиха от общинската администрация.

Документът, който трябва да регламентира прозрачност и етика в работата на общинските съветници, е създаден във връзка с последните изменения в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Новите законови разпоредби изискват от общинските съвети задължително да приемат Етичен кодекс и да създадат постоянно действаща етична комисия, която да гарантира неговото прилагане, посочва председателят на Общинския съвет в Исперих Бейти Бекир.

Според проекта в кодекса се определят основните етични и морални норми и конкретизира стандартите на поведение на общинските съветници от Общинския съвет в Исперих, явяващи се задължително условие за издигане авторитета на всеки общински съветник поотделно, както и за увеличаване на общественото доверие към тях. В своите действия и изяви общинските съветници се ръководят от следните основни принципи: върховенство на закона и защита на обществения интерес, безпристрастност и обективност, публичност, обществен дълг и личен интерес, отговорност. Общинските съветници нямат право да разкриват информация, станала тяхно достояние във връзка с изпълнение на задълженията им. Те са длъжни да спазват поведение, което не накърнява престижа и авторитета на Общинския съвет в Исперих, пише още в проектодокумента.

Част от дневния ред на заседанието е избор на членове и председател на постоянно действаща етична комисия, както и временна комисия за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Съветниците ще дадат становище за актуализиране на поименния списък на обектите за капиталови разходи и общинския бюджет, за приемане на дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива. На заседанието ще бъдат определени съставът на одитния комитет при Община Исперих, условията за отдаване под наем на незастроени поземлени имоти и размера на основните месечни заплати на кмета на общината и кметовете на кметства. Съветниците трябва да се произнесат и за осигуряването на временна финансова помощ на Местната инициативна група в Исперих.