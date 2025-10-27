Подробно търсене

Кандидатстване по инвестиция "Развитие на амбулаторните грижи" ще обсъдят общинските съветници в Белово

Кореспондент на БТА в Пазарджик Николета Манджукова
Кандидатстване по инвестиция "Развитие на амбулаторните грижи" ще обсъдят общинските съветници в Белово
Кандидатстване по инвестиция "Развитие на амбулаторните грижи" ще обсъдят общинските съветници в Белово
Снимка: Кореспондент на БТА в Пазарджик Николета Манджукова
Белово,  
27.10.2025 07:10
 (БТА)

На днешното си заседание Общинският съвет в Белово ще обсъди кандидатстването на Общината по процедура "Изграждане на съвременна материално-техническа база и осигуряване на медицинска апаратура и обзавеждане на амбулатории за извънболнична помощ и консултативни медико-социални звена" от инвестиция „Развитие на амбулаторните грижи“. Това съобщават от местната администрация на официалната си интернет страница. Целта на процедурата е да се повиши качеството на здравните грижи в труднодостъпни и отдалечени райони.

Съветниците ще разгледат също предложения на кмета на общината за формиране на самостоятелни паралелки в Средно училище "Ал. Иванов – Чапай",  на маломерни и слети паралелки в училището в с. Мененкьово и една разновъзрастова група в детската градина в с. Сестримо.

В дневния ред са включени още решения за финансиране на автобусния превоз на деца до 6 години и ученици от близките населени места до детската градина и училището в Белово.

Заседанието е насрочено за 17:30 часа.

 

/ЛРМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:01 на 27.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация