Кандидатстване по инвестиция "Развитие на амбулаторните грижи" ще обсъдят общинските съветници в Белово

На днешното си заседание Общинският съвет в Белово ще обсъди кандидатстването на Общината по процедура "Изграждане на съвременна материално-техническа база и осигуряване на медицинска апаратура и обзавеждане на амбулатории за извънболнична помощ и консултативни медико-социални звена" от инвестиция „Развитие на амбулаторните грижи“. Това съобщават от местната администрация на официалната си интернет страница. Целта на процедурата е да се повиши качеството на здравните грижи в труднодостъпни и отдалечени райони.

Съветниците ще разгледат също предложения на кмета на общината за формиране на самостоятелни паралелки в Средно училище "Ал. Иванов – Чапай", на маломерни и слети паралелки в училището в с. Мененкьово и една разновъзрастова група в детската градина в с. Сестримо.

В дневния ред са включени още решения за финансиране на автобусния превоз на деца до 6 години и ученици от близките населени места до детската градина и училището в Белово.

Заседанието е насрочено за 17:30 часа.