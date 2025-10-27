Димитър Георгиев представя пътеписа си „Непал, базов лагер Еверест – портал към висините“ в Стара Загора

Авторът на пътеписа „Непал, базов лагер Еверест – портал към висините“ Димитър Георгиев ще го представи днес пред старозагорската публика. Това става ясно от програмата с предстоящи събития в Регионална библиотека „Захарий Княжески“, която ще бъде домакин на премиерата.

„Страдаме или се радваме? Живеем с тези диаметрално различни чувства. Носим ги в себе си като отражение на външната среда. Придобиваме знания и материални ценности, приемаме роли и нива в йерархия, работим и може би така трябва, поддържайки реда и баланса в системата, а тя ни се отплаща със заблудата, че така печелим свобода, стабилност и независимост. Когато дойде момента мечтите да станат реалност, радваме ли се или сме се разпиляли по пътя който сме вървяли? И не е ли донякъде истина, че вместо да крещим и да скачаме от радост, си казваме едно тихо и просто -"Успях!"...", казва в пътеписа Георгиев.

Димитър Георгиев е от Бургас и това е първа негова творба. Той е химик по професия и любител-планинар от години. След като сбъдва една от мечтите си – да отиде до базовия лагер на връх Еверест, изживяването го вдъхновява и спонтанно записва впечатленията си в пътеписа „Непал, базов лагер Еверест – портал към висините“.

Представянето на книгата е част от тазгодишните Есенни литературни дни, които се провеждат през целия октомври в Стара Загора.