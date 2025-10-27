Бобов дол днес отбелязва 58-ата годишнина от обявяването си за град

Бобов дол отбелязва днес традиционния си празник и 58 години от обявяването на селището за град. Това става през 1967 година, с Указ 788 на Президиума на Народното събрание, обнародван в "Държавен вестник" на 31 октомври 1967 г., сочат данни в отдел "Справочна" на БТА.

Посрещаме с вълнение празника на нашия град, който отразява всички нас, с нашето многообразие, емоции и действия. За да имаме основание да се поздравим в този ден, нашите предшественици са работили така, че Бобов дол да го има, да расте, се посочва в приветствие, което ще гласува днес Общинският съвет в града.

Празничната програма за днес предвижда тържествен водосвет от 16:00 часа за здраве на жителите на Бобов дол и концертна програма. На сцената ще бъдат изпълнители от КУД "Сава Йеремич" от сръбския град Ражан, мъжка фолклорна група от Симитли, Георги Гьолски и Роман Гьолски, Ива Давидова, Димана и Крисия.