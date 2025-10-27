Общинският съвет в Бобов дол ще определи представител за участие в заседание на Асоциацията по ВиК

На днешното си заседание общинските съветници в Бобов дол ще определят позиция и мандат на представител на община Бобов дол за участие в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода" ЕООД. Заседанието на Общинския съвет (ОбС) ще започне днес в 10:00 часа, предвижда публикуваният в сайта на Общината дневен ред.

Редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК е насрочено за 11 ноември 2025 г. Предложението е представител на Общината на предстоящото събрание да бъде кметът Елза Величкова.

Съветниците ще гласуват допълването на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, в община Бобов дол. Предвижда се 15 ниви да бъдат включени в програмата, като от общината смятат, че с отдаването под наем на имотите ще се увеличат собствените приходи на Общината и ще се намали делът на необработваемите земеделски земи.

ОбС ще вземе решение относно разпореждане с недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот с площ 312 кв. м по плана на с. Голем Върбовник, общ. Бобов дол. Изготвената пазарна оценка на общинския недвижим имот възлиза на 4955 лева, без ДДС.

Съветниците ще гласуват и отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Блато, общ. Бобов дол, от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг или конкурс и ще вземат решение относно откриване процедура за изкупуване на поземлени имоти в землището на с. Мало село. С оглед на възможността за използване на имота за осъществяване на бъдещи инвестиционни намерения се предлага Община Бобов дол да придобие имотите - частна собственост, чрез което собствеността на общината да придобие правилна и удобна за ползване форма, е записано в докладната записка.

Общинският съвет ще гласува одобряването на схема за поставяне на преместваеми и открити обекти и елементи на градското обзавеждане за обект "Закусвалня" с площ 20 кв. м в с. Мламолово, общ. Бобов дол и откриване на процедура за отдаването му под наем, за срок от три години. Решение ще бъде взето и относно разпореждане с недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот с площ 600 кв. м, по плана на с. Шатрово, общ. Бобов дол. Съветниците ще гласуват пазарна оценка в размер на 10 689 лв., без ДДС.

В дневния ред е включена и докладна относно приемане на приветствие на Общински съвет - Бобов дол към жителите на община Бобов дол по повод празника на града.