Тридневен национален форум за съвременни космически изследвания започва в София Тех Парк

Национален форум за съвременни космически изследвания започва днес в София Тех Парк и ще продължи до 29 октомври. Това е шесто издание на събитието, което се организира от клон “Космос“ към Съюза на физиците в България и Института по астрономия към Българската академия на науките (БАН). Форумът е под патронажа на Министерството на иновациите и растежа (МИР) и се очаква да бъде открит от зам.-министъра на иновациите и растежа Георги Ангелов в зала The Venue в технологичния парк, съобщиха от МИР през своята официална страница.

Предвижда се водещи български технологични компании да представят своите постижения в различни сфери на космическата индустрия, а млади учени и докторанти да представят резултатите от изследванията си в областта. Във форума ще участват и представители на на Европейския иновационен съвет.

Представени ще бъдат постиженията на Програма “Коперник“ за мониторинг и прогноза на моретата и океаните. Ще бъде предоставена информация за космическите мисии на Европейската и Американската космически агенции, както и за новите наблюдения в Белоградчишката астрономична обсерватория и др.