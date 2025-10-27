Подробно търсене

Предсрочните парламентарни избори в Нидерландия на 29 октомври: факти и цифри

Ива Тончева
Предсрочните парламентарни избори в Нидерландия на 29 октомври: факти и цифри
Предсрочните парламентарни избори в Нидерландия на 29 октомври: факти и цифри
Даниелe Вергаувен, която иска да постави нидерландците на първо място в парламентарните избори позира за снимка в Синт Вилеброд. Снимка: AP /Peter Dejong
Амстердам,  
27.10.2025 06:30
 (БТА)
Етикети

Защо нидерландците се явяват на предсрочни избори?
До предсрочните избори – почти две години преди редовните - се стигна, след като в началото на юни крайнодесният депутат Герт Вилдерс предизвика политическа криза в Нидерландия, изтегляйки министрите си от управляващата коалиция заради спор за мерките срещу миграцията. До произвеждането на изборите на 29 октомври правителството, оглавявано от Дик Схоф, продължава да управлява, но вече като служебно.

150-местна Долна камара
Изборите са за Долната камара (Камарата на представителите), която се състои от 150 членове. Основните й задачи са приемането на нови закони и  контрол на правителството. Долната камара заедно с Горната камара (Сенатът) образуват нидерландския парламент.

Колко партии се борят за гласовете на избирателите?
Избирателният съвет допусна до участие 27 политически партии, като в листите са включени общо 1166 кандидати. За сравнение: в изборите през ноември 2023 г. участваха 26 партии с 1126 кандидати, а през 2021 г. -  37 партии с 1579 кандидати.

Защо нидерландците гласуват в сряда?
Традиционно в Нидерландия гласуват в сряда, нормален работен ден. Правителството иска да даде възможност на възможно най-много избиратели, които имат право на глас, да гласуват, обясняват от Избирателния съвет. Поради религиозни причини петък, събота и неделя са изключени. Не става и понеделник, тъй като тогава подготовката за изборите ще трябва да се проведе до голяма степен през уикенда. Остава изборът между вторник и четвъртък. Избрана е сряда, защото много начални училища не се използват този ден в следобедните часове, а в тях често се разполагат избирателни секции. Миналата година Нидерландия направи изключение: на евроизборите гласува в четвъртък. Решението бе взето на европейско ниво в Общия европейски закон за гласуване в четиридневен период: от четвъртък до неделя и най-близко до срядата за нидерландците бе четвъртъкът.

Как се гласува?
Най-късно 14 дни преди изборите избирателите получават по пощата на домашния си адрес покана за гласуване: избирателна карта. Най-късно в петък преди изборите избирателите получават по пощата списък с кандидатите, адресите и работното време на избирателните секции и мобилните избирателни бюра, в които могат да гласуват.

Кой може да гласува? Как гласуват нидерландците, които живеят в чужбина?
За да може да гласува за Камарата на представителите, избирателят трябва да има нидерландско гражданство, да е навършил 18 години и да не е лишен от избирателни права, гласи информация на сайта на Изборния съвет.

Нидерландски избирател, който в деня на изборите временно или постоянно пребивава в чужбина, може все пак да участва в гласуването. Ако този избирател все още е регистриран в нидерландска община, той може да гласува по пощата или да упълномощи друго лице да гласува от негово име чрез частно или писмено пълномощно. Ако избирателят вече не е в регистрите на  нидерландска община, той трябва първо да се регистрира (еднократно) като избирател в чужбина. След това може да гласува по пощата или чрез писмено пълномощно.

В деня на изборите
В изборния ден избирателят носи избирателната карта в избирателната секция, заедно с документ за самоличност. Този документ за самоличност може да е с изтекъл срок на валидност, но не повече от пет години. Ако избирателят няма възможност да гласува лично, той може да упълномощи друг избирател да гласува от негово име. Този друг избирател има право да гласува само за двама души.

На избирателната карта е посочен адресът на най-близката избирателна секция за избирателя. Това не пречи на избирателя да гласува в избирателна секция по свой избор в рамките на общината. Ако някой иска да гласува в друга община, различна от тази, в която живее, може да подаде заявление за документ, наречен, избирателен паспорт, с който може да се гласува в цяла Нидерландия.

Къде се гласува?
Предвидени са 9525 избирателни секции, като средното разстояние до секция е около 400 метра, максималното - 1000. Секциите са отворени от 7.30 до 21 часа.
Както и в България, избирателни секции се отварят в училища. Може да се гласува в секции на жп гарите, тъй като милиони нидерландци пътуват с влак всеки ден за работа или учене. Секции се отварят на необичайни за много страни места като в катедрали, джамии, музеи, стадиони, дори в частен дом, а тази година и в…затвор.

Без машини, само с червен молив
От 70-те години на миналия век допреди 18 години са използвани компютри за гласуване, но са изоставени с довода, че не са достатъчно сигурни. От 2007 г. вече няма машинно гласуване. И на тези избори нидерландците гласуват конвенционално: с червен молив. Гласуването с червен молив има над 100-годишна история: от 1922 г. С конституционна промяна, с която се въвежда всеобщото избирателно право, се появява и друга избирателна система. Значително се увеличава броят на кандидатите и на огромната бюлетина, в която имената са написани с черни букви, е било трудно да се види как избирателят е маркирал своя избор. И така се стига до червения молив, чийто цвят е дори упоменат в Избирателния закон.

Праг и преференциално гласуване
Депутатите се избират по пропорционална система в единна национална избирателна област. Няма избирателен праг, както в други страни. Но всъщност прагът е броят на валидните гласове, подадени на национално ниво, разделен на броя на местата, които трябва да бъдат запълнени (150), т.е. прагът е най-малко 0,67 % от гласовете, подадени в цялата страна. Избирателите могат да гласуват преференциално. 

Гласуване с празна бюлетина
Нидерландците могат да гласуват с празна бюлетина: като не маркират нито едно квадратче на бюлетината. Гласуването с празна бюлетина, както и негласуването, не оказва влияние върху разпределението на местата в парламента. За изчисляването на резултатите и избирателния коефициент се броят само гласовете, подадени за кандидатите. 

 

/ГГ/

Свързани новини

26.10.2025 11:22

На гара, в музей, църква и затвор: нидерландците гласуват на уникални места

Наред с традиционните избирателни секции като училища, кметства и библиотеки, нидерландците ще гласуват на предсрочните парламентарни избори на 29 октомври и на много други, нетрадиционни за други страни места: например стадиони, музеи и дори… женски затвор, както показва преглед на списъка с избирателните секции.
25.10.2025 21:48

Най-ново проучване сочи победа на Герт Вилдерс на предсрочните избори в Нидерландия, както и приближаване на големите партии

И най-новото проучване на Ипсос И&О показва, че първа сила в новия парламент на Нидерландия след предсрочните избори на 29 октомври ще е Партията на свободата на Герт Вилдерс с 26 депутатски места. Това обаче е с 11 по-малко от предишните избори през ноември 2023 г. и с три по-малко от предишното проучване на агенцията (15 октомври).
25.10.2025 12:19

Как биха се отразили предсрочните парламентарни избори на българите, които работят или учат в Нидерландия?

Дали ще има дясно или лявоцентристко правителство в Нидерландия след предсрочните парламентарни избори на 29 октомври за българите като трудови мигранти няма голямо значение. Мнението е на Елица Йорданова, която от 25 години живее и работи в Нидерландия. Тя е основателка на Първо българско училище "АБВ" в Амстердам, а в момента работи като преводач и съветник за българските трудови мигранти в две нидерландски общини - Амстердам и Заанстад. Причината според нея е само една: "В предизборните програмите на всички партии, в частта, която засяга трудовата миграция, са разписани ограничения относно броя на трудовите мигранти, които ще се допускат, засилени мерки за предотвратяване на експлоатацията и злоупотребата с положението им, както и облекчения и стимулиране и привличане на повече високо квалифицирани кадри", каза Елица Йорданова пред БТА.
24.10.2025 12:54

Политическите партии в Нидерландия са получили по-малко големи дарения в кампанията за изборите на 29 октомври

Политическите партии в Нидерландия са получили по-малка сума големи дарения тази година в сравнение с предишните избори, съобщава днес телевизия Ен О Ес. Общата сума, дарена на партиите от големи дарители, е спаднала от почти 5,5 милиона евро през 2023 г. до 3 милиона евро през 2025 г., сочи анализ на новинарската агенция АНП на данни от Министерството на вътрешните работи за дарения над 10 000 евро.
23.10.2025 13:41

Много малко кандидати под 30 години имат реални шансове да спечелят място в новия парламент на Нидерландия

Младите хора в Нидерландия имат малко връстници, за които да гласуват на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 29 октомври. Оценката е на Ники Трип от „Гласувай за младите“, организация, която се застъпва за повече млади хора в политиката. Ако над 3 милиона избиратели под 35 години искат да гласуват за свой връстник, те имат 259 варианта под 35 години и само 150 под 30 години, от които да избират в 16 партии. И само 10 до 13 от тези кандидати имат реална възможност да спечелят място в 150-местния парламент на 29 октомври, казва Ники Трип пред всекидневника „Ен Ер Се“.
22.10.2025 13:53

Миграцията и даването на убежище: основна тема на предизборната кампания в Нидерландия

Миграцията и предоставянето на убежище са основната тема на предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори в Нидерландия, които са точно след седмица. Това показват всички проучвания. Различията във вижданията за миграционната политика бе причината правителството, оглавявано от Дик Схоф, да падне в началото на юни след като просъществува по-малко от година.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:00 на 27.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация