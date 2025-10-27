Подробно търсене

Информационни срещи във връзка с въвеждането на еврото у нас ще се състоят в Кюстендил, Ветрино, Мездра, Полски Тръмбеш и Хаджидимово

София,  
27.10.2025 06:00
Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес в Кюстендил, Ветрино, Мездра, Полски Тръмбеш и Хаджидимово.

Срещата в Кюстендил е предвидено да започне от 09:45 часа в зала Младежки център, ул. „Марин Дринов“ № 18.

В останалите градове срещите започват в 11:00 часа, като ще се проведат на следните места: в Ветрино, Мездра и Хаджидимово – в местните общини, а в Полски Тръмбеш в НЧ.

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Експертите ще обясняват на гражданите как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения и др. Участниците ще могат да задават своите въпроси.

