Подробно търсене

Александър Николов отбеляза 21 точки, но Кучине Лубе загуби

Боян Денчев
Александър Николов отбеляза 21 точки, но Кучине Лубе загуби
Александър Николов отбеляза 21 точки, но Кучине Лубе загуби
снимка: БТА
Рим,  
27.10.2025 08:51
 (БТА)

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) допуснаха изключително драматична първа загуба в италианската Суперлига. Българинът и съотборниците му отстъпиха пред Сър Суса Скай (Перуджа) с 2:3 (15:25, 25:22, 20:25, 25:23, 11:15).

Алекс Николов изигра пореден силен мач за Лубе и бе най-резултатен с 21 точки (1 блок, 2 аса, 45% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане - +5).

За тима на Перуджа Уасим Бен Тара бе най-резултатен с 19 пункта.

Отборът на Веро Волей (Монца), в който играят националът Мартин Атанасов и младежкият такъв Жасмин Величков отстъпи като гост на Валса Груп (Модена) с 0:3 (19:25, 17:25, 24:26).

Мартин Атанасов стана най-резултатен за своя тим с 11 точки (1 блок, 1 ас, 47% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - -4).

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:33 на 27.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация