Нормален е трафикът на граничните пунктове в страната, съобщават от "Гранична полиция"

Нормален е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) със съседните държави, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове с Турция, с Република Северна Македония и със Сърбия.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. От "Гранична полиция" напомнят, че се извършва основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

От "Гранична полиция" уведомяват, че в 07:00 ч. вчера поради критичното /ниско/ ниво на р. Дунав фериботната платформа, обслужваща граничен преход Оряхово-Бекет няма да изпълнява курсове до нормализиране нивото на реката.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.