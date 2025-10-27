Рейтингът на Макрон спадна до 16 процента, показва ново допитване

Популярността на президента на Франция Еманюел Макрон отчете нов рекорден спад до 16 процента, съобщава Бе Еф Ем Те Ве, като се позовава на ново допитване на института ИФОП по поръчка на изданието „Журнал дю диманш“.

Макрон се доближава до рейтинга на непопулярност на предшественика си Франсоа Оланд, който в даден момент беше 13 процента.

Премиерът Себастиен Льокорню се ползва с 38-процентно доверие, показва още анкетата.