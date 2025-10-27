Подробно търсене

Рейтингът на Макрон спадна до 16 процента, показва ново допитване

Габриела Големанска
Снимка: Yves Herman, Pool Photo via AP
Париж,  
27.10.2025 05:11
 (БТА)

Популярността на президента на Франция Еманюел Макрон отчете нов рекорден спад до 16 процента, съобщава Бе Еф Ем Те Ве, като се позовава на ново допитване на института ИФОП по поръчка на изданието „Журнал дю диманш“.

Макрон се доближава до рейтинга на непопулярност на предшественика си Франсоа Оланд, който в даден момент беше 13 процента.

Премиерът Себастиен Льокорню се ползва с 38-процентно доверие, показва още анкетата.

/ГГ/

