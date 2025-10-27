Приемането на актуализация на програмата за качеството на въздуха ще разгледат общинските съветници в Панагюрище

На днешното си редовно заседание Общинският съвет в Панагюрище ще разгледа приемането на разработена актуализация на „Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух – намаляване на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на община Панагюрище 2022–2027 година“. Това се посочва в покана, публикувана от общинската администрация.

На заседанието, което ще започне в 14:30 часа, ще бъде разгледано още предложението за създаване на общински Фонд „Култура“ и приемане на правилник за неговата работа, както и приемането на Програма за развитие на туризма на територията на община Панагюрище за 2025 година.

Общият брой на точките, публикувани в предварителния дневен ред, е 16.