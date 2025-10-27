Станимир Стоилов: "Загубихме от Галатасарай заради наши грешки"

Старши треньорът на Гьозтепе Станимир говори след поражението с 1:3 като гост на Галатасарай в мача от 10-ия кръг на турското футболно първенство.

„Беше труден мач. Когато се вгледате в мача, имаше две ясно изразени части за нас. Особено през първото полувреме моят отбор искаше да играе и играеше футбола, който искахме да покажем. В тази част вкарахме гола, който търсехме, и създадохме положения. Можехме дори да отбележим втори гол. Противникът ни обаче се възползва от грешка, която направихме. След това получихме червен картон.

През второто полувреме съперникът ни беше по-добър от нас, създадоха положения и така постигнаха победата”, каза Станимир Стоилов.