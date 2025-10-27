Галерия „Париж“ открива нов изложбен салон с живописната експозиция на Димитър Войнов-син „Все още живот“. Това ще се случи днес, 27 октомври, в новото пространство на галерията, което се намира непосредствено до досегашната галерия, на същия адрес. Експозицията може да бъде разгледана на място до 17 ноември, както и на сайта на галерията, съобщават домакините.

По думите на галериста Надя Павлова заглавието „Все още живот“ е едно приятно заиграване с буквалния превод на Still life и е подсказка, че експозицията се състои предимно от натюрморти, които са майсторски нарисувани в стила на реализма и хиперреализма.

Сред творбите, които ще бъдат показани, са платна с шеговити заглавия като „Семейство кестени“, „Смесен брак“ и „Братовчеди и братовчедки“, в които Войнов демонстрира усещане за хумор и самоирония, без да изневерява на високата художествена стойност на живописта си. В изложбата ще бъдат показани и десет картини от цикъла „Вратите на рая“, които ще отведат зрителя към различни стари порти - всяка с нейната си история и отпечатъци на времето, всяка с нейния си рай.

Димитър Войнов-син е представител на утвърдено художествено семейство, син на живописеца Димитър Войнов и баща на двама синове, също възпитаници на Националната художествена академия. Творецът има зад гърба си над тридесет самостоятелни изложби в България и чужбина.

/ВСР