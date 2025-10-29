Общинските съветници в Мирково ще разгледат анализ на потребностите за личностното развитие на децата и учениците

На днешното си редовно заседание Общинският съвет в Мирково ще обсъди анализ на потребностите за личностното развитие на децата и учениците в общината. Това се посочва в покана, публикувана от общинската администрация.

Анализът е разработен за предучилищното и училищното образование и предвижда областният управител да организира изготвянето на областна стратегия за подкрепа на личностното развитие въз основа на данните от всички общини в областта, се посочва в документа, внесен от кмета на общината Цветанка Йотина.

В дневния ред на заседанието, което започва в 14:00 часа в заседателна зала № 1 на Общинската администрация, са включени още предложения за финансиране на културни и образователни дейности, сред които честването на 10-годишнината на танцов клуб „Мирковско хоро“, отбелязването на Деня на народните будители и дофинансиране на Ученическия стол при основното училище в селото.

Общият брой на точките в предварителния дневен ред е 19.