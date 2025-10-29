Одобряване на проектобюджет в евро на община Свиленград за 2026 г. ще обсъждат съветниците днес

Одобряване на проектобюджет на община Свиленград за 2026 г. в евро ще обсъждат общинските съветници на заседание днес. Това е една от 35-те докладни, включени за разглеждане в проекта за дневен ред на днешната 37-ма редовна сесия на Общинския съвет. Материалите за нея са публикувани на сайта на Съвета.

В докладната е включено още получаване на съгласие за приемане на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2027/28 година по няколко пера, както и индикативен разчет за състоянието на общинския дълг в единната европейска валута, както и прогноза за приходите и разходите на местната болница, която е общинско дружество. В дневния ред са и промени по бюджета на общината за тази година.

Съветниците ще трябва да решат за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект, в рамките на който 10 безработни от уязвими социални групи ще получат заетост за срок от една година.

Кметът на общината арх. Анастас Карчев предлага да се окаже финансова подкрепа на европейския шампион за кикбокс за юноши Мартин Пачов в размер на 1000 лева, и 500 лева за бронзовия медалист в същия спорт от тазгодишното първенство в Италия Алекс Илиев.

Повечето от докладните са свързани с управление и разпореждане с общинска собственост. Тринадесет от тях са с искане за водовземане от язовири.