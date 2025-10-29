Подробно търсене

Виктор Турмаков
Южнокорейският президент предупреди за засилващите се по света протекционизъм и национализъм
Южнокорейският президент И Дже-мьон. Снимка: AP/Ng Han Guan
Сеул,  
29.10.2025 04:00
 (БТА)

Южнокорейският президент И Дже-мьон предупреди, че световната икономика е изправена пред криза заради засилващите се протекционизъм и национализъм, предаде Ройтерс.

Говорейки на срещата на високо равнище на страните от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) И Дже-мьон заяви, че Сеул ще ръководи многостранното сътрудничество в търсене на решения за кризите, включително на онези, свързани с веригите на доставки. 

„В епоха, в която протекционизмът и национализмът са във възход, думите „сътрудничество, съвместно съществуване и приобщаващ растеж“ може да звучат кухо. Парадоксално, но ролята на АТИС като платформа за солидарност ще блести още по-ярко във времена на криза като тази“, заяви южнокорейският президент. 

И Дже-Мьон допълни, че като отговорна световна сила Южна Корея може значително да допринесе за възстановяване на доверието и сътрудничеството в региона, включително по отношение на веригите за доставки.

Южна Корея се стреми да задълбочи сътрудничеството със САЩ, да стабилизира веригите за доставки с Китай и да диверсифицира търговските си партньори, за да се справи с глобалните предизвикателства, заяви по-рано днес министърът на търговията Йо Хан-ку. Той допълни, че все още не е сигурно дали Сеул и Вашингтон ще успеят да финализират търговска сделка по време на посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп в страната.

„Най-важното обаче не е времето за споразумението, а постигането на взаимноизгодна сделка, която най-добре обслужва нашия национален интерес“, заяви министърът.

/ВТ/

Свързани новини

28.10.2025 20:18

Водещите борсови индекси в Европа закриха сесиите предимно в червено, инвеститорите следят търговските отношения между САЩ и Китай

Водещите индекси на основните европейски фондови пазари приключиха предимно в червено днешната търговия след три последователни сесии на рекордни върхове. Инвеститорите насочиха вниманието си към развитието на търговските отношения между САЩ и Китай
28.10.2025 16:03

Санае Такаичи и Доналд Тръмп заявиха обща готовност за "нова златна ера" в двустранните отношения между Япония и САЩ

Обещание за "нова златна ера", споразумение за редките земни елементи и много сърдечни разговори: японската министър-председателка Санае Такаичи се погрижи за гладкото протичане на първата ѝ среща с Доналд Тръмп, който я увери, че Вашингтон е най-верният съюзник на Токио, предаде Франс прес.

Към 04:30 на 29.10.2025 Новините от днес

