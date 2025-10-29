Подробно търсене

Вицепрезидентът Илияна Йотова ще представи сборника „Азбука. Език. Идентичност“
29.10.2025 07:10
Вицепрезидентът Илияна Йотова ще представи сборника „Азбука. Език. Идентичност“ от 11.00 ч. на 29 октомври в Гербова зала на „Дондуков“ 2 , съобщават от екипа на президенската институция.

Те посочват, че изданието съдържа докладите от втория Международен форум за кирилицата, проведен през 2024 г. по инициатива на вицепрезидента и с подкрепата на Министерството на образованието и науката. Тогава в София и Пловдив над 30 известни учени слависти от 11 държави заедно със свои български колеги дискутираха значението на славянското наследство, неговото опазване и разпространение в съвременния свят, както и ключовата роля на България за създаването на третата християнска цивилизация – славянската.

Официалното представяне на сборника, на което ще присъстват част от авторите на научните доклади от България, както и посланици на родните държави на чуждестранните участници, е по повод Деня на народните будители – 1 ноември.

Сборникът „Азбука. Език. Идентичност“ съдържа информация за новия оригинален печатен шрифт на кирилица, създаден в Националната художествена академия по поръчка на БТА. Той е наречен „ЛИК“ на името на емблематичното списание за култура, издавано от БТА от 1965 г. и след прекъсване възстановено през 2022 г. с месечна периодичност. Новият шрифт съчетава българските естетически стандарти и критерии със съвременните тенденции в света и в Европейския съюз (ЕС), пише в изданието.

