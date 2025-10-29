Новият шрифт ЛИК е новата визуална идентичност на Българската телеграфна агенция, каза заместник генералният директор Евгения Друмева

Новият шрифт ЛИК е новата визуална идентичност на Българската телеграфна агенция (БТА). Той символно е това, което е БТА днес. Това каза заместник генералният директор на БТА Евгения Друмева при официалното представяне на сборника „Азбука. Език. Идентичност“. Изданието бе представено днес от вицепрезидента на Република България Илияна Йотова в Гербова зала на „Дондуков“ 2.

„За мен е голяма чест, като представител на БТА, да разкажа за създаването на новия шрифт ЛИК. Той е модерен и се прилага дигитално. В същото време заимства от Преславската книжовна школа и първите надписи на кирилицата. Така, както днес терминът „телеграфна“ е само в името на агенцията, а БТА е дигитална. В същото време, ние решихме да го запазим, защото 127-те години история на агенцията правят нейната идентичност и нейното име", каза още Евгения Друмева.

„На 16 февруари т.г., денят, в който през 1898 г. излиза първият бюлетин на Българската телеграфна агенция, националната агенция посрещна 127-ата си годишнина с нова читалня за архивите, обновена и осветена фасада, обновена новинарска стая (нюзрум) и нов шрифт ЛИК, наречен на едноименното списание, чието издаване бе възобновено през 2022 г.", припомни заместник генералният директор.

„През последните години на 16 февруари, на тези годишнини на БТА винаги се случва нещо ново", уточни Друмева.

„Преди три години, на 16 февруари 2022 г. БТА пусна изцяло обновена интернет страница и оттогава новините на националната агенция са със свободен достъп. Дотогава новините бяха заключени, а медиите плащаха за достъп и за възможността да ги ползват. За новата интернет страница избрахме български шрифт, създаден за кирилицата. Те не са много, избрахме София Санс, създаден по поръчка на Столичната община, шрифт, който стъпва на стила от началото на XX век. За печатните ни издания, списание ЛИК, чието издаване БТА възобнови също през 2022 г., обаче използвахме други шрифтове. За документи – трети, сигурно четвърти за логото на БТА на сградата", разказа Друмева.

„За 125-годишнината на БТА, през 2023 г. направихме опит да съберем историята на Агенцията в три тома: „История на БТА“, разказана с факти, „Лични свидетелства“ – историята на БТА през разказите на колеги, и „Истинските новини: Събития от архивите“, която представя всяка година от историята на Агенцията с по една новина от България и една от света. Подготовката на тези книги отне доста време, участваше доста голям екип колеги от Агенцията. При подобен опит за проследяване на една история, в случая тази на националната агенция, естествено идват и въпроси за това какво отличава БТА, кое е ценното, запазило се през годините, което трябва да пазим. Всеки рожден ден повдига и подобни въпроси", допълни Друмева.

Тя каза, че „идеята да мислим и за визуалната идентичност е на генералния директор на БТА Кирил Вълчев, чиято е и идеята за шрифт, който да е създаден за БТА и който да можем да ползваме дигитално, за печатните издания, за документите и за логата."

Евгения Друмева уточни, че за осъществяването на тази идея БТА се обърна към Националната художествена академия, като изискванията по проекта бяха две – да се стъпи върху традицията на учениците на Кирил и Методий, като се включат елементи от времето на Преславската книжовна школа, както и да се постигне максимална авторизация на шрифта.

„Новият шрифт ЛИК е създаден от екип под ръководството на доц. д-р Светлин Балездров - преподавател по „Рекламен дизайн“ в НХА. В екипа са проф. Кристина Борисова – дългогодишен преподавател по дисциплината „Шрифт“ в катедра „Плакат и визуална комуникация” в Художествената академия, както и в магистърската програма „Калиграфия“, д-р Жаклина Жекова – също преподавател по дисциплина „Шрифт“ в Академията, и Николай Петрусенко, възпитаник на Академията, докторант в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Визуални изкуства“ и преподавател в НХА. Шрифтът бе готов в края на миналата година, регистриран бе в Патентното ведомство, което отне известно време, и вече се използва във всички печатни и дигитални текстове на националната агенция", отбеляза Евгения Друмева.

Тя посочи, че БТА предоставя шрифта ЛИК за свободно ползване от всички публични институции на България в името на постигане на единен облик в страната, като подчерта, че БТА вече има и звено „Облик“, което се занимава именно с визуалната идентичност.

До момента БТА е предоставила шрифта ЛИК на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, на Министерството на културата, на Националния институт на правосъдието, на Държавния културен институт, на Дипломатическия институт към Министерството на външните работи и на Университета за национално и световно стопанство.

Заместник генералният директор коментира двете разновидности на шрифта: „ЛИК и ЛИК-IX - наименованието на втория от тях представлява препратка към века, в който е създадена кирилицата. Шрифтът ЛИК-IX носи характеристиките на типографията на образността, характерна за българското Средновековие в периода на Първото българско царство при управлението на цар Симеон Първи Велики (893 – 927 г.), когато е създаден Крепчанският скален манастир, в който е намерен най-старият известен досега надпис на кирилица по българските земи, датиран от 921 г. Надписът е изсечен върху скала в близост до монашеска килия и гласи: "В името на Отца и сина и Светия дух. Тук почива праведният отец Антони. А който направи в черквата житница, да отговаря пред Бога. Написа недостойният Михаил. Амин", разказа още Друмева.