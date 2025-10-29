Кабинетът ще обсъди изменение и допълнение на правилника за прилагане на Закона за ДАНС

Кабинетът ще проведе редовното си седмично заседание от 10:00 часа, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Дневният ред предвижда проект на постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Вносител е министър-председателят Росен Желязков.

В дневния ред на Министерския съвет е проект на решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на кмета на община Полски Тръмбеш за преодоляване на последиците от обявеното бедствено положение. Правителството предстои да обсъди проект на решение за одобряване на проект на Договор между правителството и община Плевен за финансиране на изграждането на елементи на техническата инфраструктура - публична общинска собственост.

Дневният ред на заседанието съдържа над 30 точки. Част от тях са още: одобряване на списък с приоритизирани искания за 2025 г. за получаване на подкрепа по Инструмента за техническа подкрепа на Европейския съюз в България, одобряване проект на Закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност, одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците и др.