Подробно търсене

Кабинетът ще обсъди изменение и допълнение на правилника за прилагане на Закона за ДАНС

Петра Куртева
Кабинетът ще обсъди изменение и допълнение на правилника за прилагане на Закона за ДАНС
Кабинетът ще обсъди изменение и допълнение на правилника за прилагане на Закона за ДАНС
Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
29.10.2025 07:18
 (БТА)

Кабинетът ще проведе редовното си седмично заседание от 10:00 часа, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Дневният ред предвижда проект на постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Вносител е министър-председателят Росен Желязков.

В дневния ред на Министерския съвет е проект на решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на кмета на община Полски Тръмбеш за преодоляване на последиците от обявеното бедствено положение. Правителството предстои да обсъди проект на решение за одобряване на проект на Договор между правителството и община Плевен за финансиране на изграждането на елементи на техническата инфраструктура - публична общинска собственост.

Дневният ред на заседанието съдържа над 30 точки. Част от тях са още: одобряване на списък с приоритизирани искания за 2025 г. за получаване на подкрепа по Инструмента за техническа подкрепа на Европейския съюз в България, одобряване проект на Закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност, одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците и др.

/РИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:34 на 29.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация