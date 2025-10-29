Българската академия на науките ще отдаде почит на народните будители с образователен маршрут

По повод Деня на народните будители Българската академия на науките (БАН) отдава почит към радетелите за просвещение, независимост и изграждане на самосъзнание за българска народност, съобщават от научната институция в сайта си.

На 29 октомври БАН организира образователна обиколка, в която участниците ще научат интересни факти за членове на Българското книжовно дружество и за техния принос към изграждането на културните институти, държавните и общински институции, за облагородяването на градската среда и условия на живот. Ще бъде припомнен техният пример за безкористна работа за българското благополучие, духовен подем и прогрес.

В разказите ще оживеят образите на известни български просветители, учени, лекари, архитекти, премиери, министри, ректори, политици, художници, които са сред членовете на Българското книжовно дружество, издигнато до Академия с техните умения и дръзновение.

Началото на обиколката е от сградата на БАН, на ул. "15 ноември" 1, от 17:00 часа.

Както писа БТА, Българската академия на науките отбеляза на 13 октомври 156 години от основаването си с тържествено събрание, което се състоя в зала "Проф. Марин Дринов". На него беше връчена Голямата награда за наука на БАН, която получи член-кореспондент проф. д-р Цветалина Танкова.

Председателят на БАН чл.-кор. Евелина Славчева откри тогава събитието с празнично обръщение към учените и гостите. Днес отбелязваме тържествено и с гордост, и с вълнение, 156-ата годишнина от основаването на Българската академия на науките (БАН), която е започнала своето съществуване като Българско книжовно дружество (БКД). Идеята за учредяване на книжовни дружества в Европа датира поне от 14-и век, но тя се активира през 17-и век с появата на Академия "Леополдина" в Германия, с Кралското научно дружество във Великобритания и с Френската академия на науките. Академиите търсят нова гледна точка в научните изследвания и в тяхното разпространение в полза на обществата и държавите, каза председателят на БАН.

С голямо уважение ви поздравявам за 156 години от създаването на Българската академия на науките (БАН) - най-старата, най-авторитетната и най-значимата научна институция у нас. От основаването си през 1869 г. като Българско книжовно дружество (БКД) и до днес, Академията отстоява ролята си на стожер на знанието и двигател на модернизацията на държавата, каза на тържеството заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов.