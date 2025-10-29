Общинският съвет в Ситово ще определи представител за заседанието на Общото събрание на Асоциация по ВиК

На днешното си заседание общинските съветници в Ситово ще определят позиция и мандат на представител на общината за участие в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Силистра. Това става известно от дневния ред на сесията, публикуван на уебсайта на администрацията.

Редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК е насрочено за 19 ноември. Предложението е представител на Общината на предстоящото събрание да бъде кметът Сезгин Алиибрям.

В друга точка от дневния ред съветниците ще решат дали да бъде проведена процедура за възлагане на автобусна линия за превоз на пътници по линията Силистра – село Искра и обратно, по реда на Закона за обществените поръчки за срок до пет години.

Общинският съвет ще гласува актуализация на списъка на длъжностите, които имат право на транспортни разходи за сметка на общинския бюджет.

В последната точка от дневния ред съветниците ще гласуват предоставянето под наем на общински имоти с начин на трайно ползване „полски пътища“ в селата Ситово, Слатина, Нова Попина, Попина, Поляна и Ястребна.