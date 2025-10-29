Кандидатстване за европейско финансиране с проект за предотвратяване на щети от горски пожари ще обсъждат общинските съветници в Болярово на днешното си 30-о редовно заседание. Учредяване и определяне състав на постоянна Етична комисия към Общинския съвет също е сред точките в дневния ред, публикуван на сайта на местната администрация.

За проекта с противопожарни мерки ще се разчита на безвъзмездно финансиране от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Минималният размер на помощта по интервенцията е 3000 евро, а максималният – 400 000 евро. Болярово е в списъка на общините в страната, чиято територия е с висок риск от горски пожари, посочва в мотивите си към предложението кметът Христо Христов. Проектът ще е насочен към създаване и подобряване на противопожарна инфраструктура, както и за закупуване на комуникационно оборудване и средства за откриване и наблюдение на горски пожари.

Съветниците ще разгледат също отчета за работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по Закона за нотариусите и нотариалната дейност за 2024 г. В дневения ред е предложение за отдаване под наем на общински полски пътища за стопанската 2025/2026 година в землището на село Крайново.