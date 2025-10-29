Индия и ЕС са съгласни, че въпросите, свързани със стоманата, автомобилната индустрия и въглеродните данъци, се нуждаят от повече дискусии

Подробно търсене

Служител подготвя знамената на ЕС и Индия преди среща на високо равнище в Делхи. Снимка: АP/Manish Swarup
Делхи/Брюксел,  
29.10.2025 07:16
Индия и Европейският съюз са съгласни, че въпросите, свързани със стоманата, автомобилната индустрия, механизма за корекция на въглеродните емисии и други регулации, се нуждаят от допълнителни дискусии поради по-високата им чувствителност, се казва в днешно изявление на Делхи, предаде Ройтерс.

„Министърът на търговията на Индия Пиюш Гоял проведе преговори за търговско споразумение с ЕС по време на посещението си в Брюксел на 26-28 октомври“, се казва в изявлението.

