Индия и ЕС са съгласни, че въпросите, свързани със стоманата, автомобилната индустрия и въглеродните данъци, се нуждаят от повече дискусии

Индия и Европейският съюз са съгласни, че въпросите, свързани със стоманата, автомобилната индустрия, механизма за корекция на въглеродните емисии и други регулации, се нуждаят от допълнителни дискусии поради по-високата им чувствителност, се казва в днешно изявление на Делхи, предаде Ройтерс.

„Министърът на търговията на Индия Пиюш Гоял проведе преговори за търговско споразумение с ЕС по време на посещението си в Брюксел на 26-28 октомври“, се казва в изявлението.