Парфюмът на Ататюрк, любимите му цветя, парад на ретро автомобили и концерти са сред акцентите в честванията на Деня на републиката в Истанбул

Искате ли да узнаете как се е казвал любимият парфюм на основателя на модерна Турция Мустафа Кемал Ататюрк, да видите как е изглеждал и да усетите уханието му? Или да се запознаете с любимото му цвете?

Това е възможно да направите в емблематичния комплекс на брега на Босфора в Истанбул Галатапорт, където с многобройни прояви се отбелязва националният празник на 86-милионна Турция - 102 годишнината от основаването на Турската република от Мустафа Кемал Ататюрк.

Флакон с любимият парфюм на Ататюрк, както и други негови лични вещи привличат вниманието в една оригинална изложба, уредена специално за празника. Забележително е също, че тя е подредена в сградата “Пакет постанеси”, където Ататюрк е присъствал на последния официален празник на Турската република приживе - на 29 октомври 1938 година.

Флаконът с любимия парфюм на Ататюрк е оцветен в син цвят и се казва “Hatıra” (Спомен).

Историята на емблематичния парфюм разказа кураторката Идил Аксой специално за БТА.

“Това е парфюмът, който Ататюрк е ползвал през последните години на живота си. Смята се, че уханието му е максимално близо до френския “Soir de Рaris”, който Ататюрк много харесвал. От публикации в печата, които също сме изложили, се разбира, че Ататюрк в последните години от живота си е ползвал парфюма”Hatıra“. Оригиналният флакон се намирал на нощното шкафче на Ататюрк в спалнята му в двореца Долмабахче, където склопява очи в 9.05 часа на 10 ноември 1938 година", разказва тя.

"Изложбата подредихме в тази сграда по случай 102-ия рожден ден на нашата република и има голям интерес от страна на посетителите, които имат и възможност да опитат аромата на парфюма на Ататюрк”, допълва Аксой.

По думите й, съставките на парфюма на Ататюрк са тайна. Изработват се серии, които се даряват при специални случаи на заслужили личности или дружества. Цената на един флакон е около 100 долара.

Галатапорт, емблематичният модерен район на Истанбул, който привлича като магнит жителите и туристите, се простира на един-два километра по брега на Босфора. Той е не само круизно пристанище или търговски център, но и зона с музеи, луксозни бутици и модерни кафенета, съчетава история, изкуство, лукс.

Круизният терминал се счита за първият в света подземен терминал.

На Галатапорт тези дни правят впечатление украсите на сградите по повод 102-та годишнина на Турската република, в които се акцентира на всичко, свързано с Ататюрк, развяват се огромни постери с лика на основателя на Турската република, както и турски знамена. Изложба в Модерния музей на живописта и изкуството е посветена на ”Следите на републиката в турската живопис” .

По идея на компанията Догушотомотив е уредено ателие за цветя, където се представят любимите цветя на Ататюрк – хризантеми и коледни звезди.

Специална програма е посветена на изкуството на гримирането на туркините в годините на републиката.

Концерти на Симфоничния оркестър Догуш, радиопрограми с диджей, литературни четения, изложби в галерията “Истанбул Модерн” са част от многобройните прояви, с които в 16-милионния Истанбул се отбелязва 102-ия рожден ден на Турската република - израз на почит, признателност, уважение към делото на Ататюрк.

По инициатива на Истанбулската голяма община ще се провежда Парад на ретро автомобили от първите години на републиката. Автомобилният парк на Истанбулската голяма община догодина ще навърши 155 години от създаването си. По-стара е само пожарната служба на мегаполиса.

Военен парад и поднасяне на венци пред паметника на Ататюрк на площада “Таксим” са предвидени в програмата на тържествата, както и прием на валията на Истанбул Давут Гюл за чуждестранните дипломатически представители.

Във всичките 40 общини на мегаполиса се предвижда да бъдат изнесени безплатно концерти на открито от знакови турски изпълнители.

По повод празника постовете над Босфора са оцветени в червено - цветът на турското знаме.

Общественият транспорт в Истанбул ще бъде безплатен през целия ден, обявиха от градската управа.

Военните музеи в Истанбул ще може да се посещават без входна такса, съобщи на сайта си Министерството на националната отбрана. Това са Музеят на авиацията, Военноморският музей, Военният музей "Харбие" и Военният музей "Флорънс Найтингейл".

На този ден, точно преди 102 години, на 29 октомври 1923 година основателят на Турската република и пръв президент на Турция Мустафа Кемал Ататюрк обявява официално Турция за република пред депутатите от Великото национално събрание, учредено на 20 април 1920 година.

Две години по-късно, през 1925 г., 29 октомври за пръв път се чества като официален празник на страната и продължава и до днес.