Предложения за отпускане на финансови средства за транспорт на самодейни състави от селата от община Добричка ще обсъди Общинският съвет

Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
Снимка: кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова, архив
Добрич,  
29.10.2025 07:12
 (БТА)

Предложения за отпускане на финансови средства за транспорт на самодейни състави от селата от община Добричка ще разглеждат общинските съветници на свое заседание днес. Това е посочено в проекта на дневен ред, публикуван на страницата на Общината. 

Общинските съветници ще трябва да решат и за отпускането на безлихвени заеми от бюджета на общината, както и за промяна в разпределението на целевата субсидия, компенсирани промени и допълнителни обекти в програмата за капиталови разходи по бюджета на Община Добричка за 2025 г. 

Ще бъдат разглеждани и предложения за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и прекратяване на съсобственост в имоти. 

Общинските съветници ще обсъдят и предложение на администрацията за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на общината за разширяване на „Регионалното депо за отпадъци за общините: град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево“ при с. Стожер. Ще бъде разгледан и проект на решение за разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии за „Изграждане на канализация за заустване на пречиствени отпадъчни води от кадастралната карта на село Карапелит“. 

