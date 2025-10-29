Предложения за отпускане на финансови средства за транспорт на самодейни състави от селата от община Добричка ще обсъди Общинският съвет

Предложения за отпускане на финансови средства за транспорт на самодейни състави от селата от община Добричка ще разглеждат общинските съветници на свое заседание днес. Това е посочено в проекта на дневен ред, публикуван на страницата на Общината.

Общинските съветници ще трябва да решат и за отпускането на безлихвени заеми от бюджета на общината, както и за промяна в разпределението на целевата субсидия, компенсирани промени и допълнителни обекти в програмата за капиталови разходи по бюджета на Община Добричка за 2025 г.

Ще бъдат разглеждани и предложения за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и прекратяване на съсобственост в имоти.

Общинските съветници ще обсъдят и предложение на администрацията за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на общината за разширяване на „Регионалното депо за отпадъци за общините: град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево“ при с. Стожер. Ще бъде разгледан и проект на решение за разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии за „Изграждане на канализация за заустване на пречиствени отпадъчни води от кадастралната карта на село Карапелит“.